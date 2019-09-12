Akdeniz Belediyesi, üreticiler için yeni tarım yolları açıyor

Ekipler, ihtiyaç duyulan mahallelerde asfalt yama, kaldırım ve kilit taşı onarım çalışmalarını da sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri ekipleri, son olarak Akdam, Esenli, Hal, Hebilli, Şakir Gülmen ve Yukarı Burhan gibi kırsal bölgelerde yaşayan üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmak ve ürünlerini pazara rahatlıkla ulaştırabilmelerini sağlamak amacıyla yeni arazi yolları açtı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, ilk olarak yolun yumuşak olan üst katmanını tesviye ediyor, daha sonra da ‘bypass' tabir edilen alt temel dolgu malzemesini seriyor. Son olarak silindir makinesi dolgu malzemesini sıkıştırıyor ve yol hazır hale geliyor.

Ekipler, Hal Mahallesinin bazı sokaklarında da asfalt yama çalışması yaptı.

“Tarım yolları, üreticilerimiz için büyük önem taşıyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, belediyenin bütçe ve kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde Akdeniz ilçesi ve mahalle sakinleri için kullandıklarının altını çizdi. Vatandaşların yaşadığı sıkıntı ve sorunları çözmek için ekiplerin kesintisiz görev başında olduklarını vurgulayan Gültak, “Halkımıza söz verdik, sözümüzde duruyoruz. Gönül belediyeciliği ilkesiyle Akdeniz'de yaşamı güzelleştiren, insanımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmet ve çalışmalarımız devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacını duydukları bütün hizmet ve çalışmaları eksiksiz yerine getireceğiz. Kadastral yol olarak tabir edilen, tarla ve bahçeleri anayola bağlayan bu yolların, üreticilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle üretim ve hasat dönemlerinde sık kullanılan bu yollar, büyük kapasiteli nakliye araçlarına daha fazla hareket kabiliyeti sağlayacak. Bu yollar sayesinde üreticilerimiz daha az emek ve zaman harcayıp ürünlerini iç ve dış pazara sunabilecekler” dedi.