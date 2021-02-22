Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara portakal suyu dağıttı

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Turuncu Hareket'” adıyla organize edilen renkli bir etkinliğe imza atıldı. Türkiye'nin önemli narenciye depolarından biri olan Mersin'de hem narenciye tüketimini özendirip arttırmak hem de havaların soğuduğu bu günlerde vücut direncini arttırmak, ayrıca salgına karşı güçlenmek için Akdenizlilere taze sıkılmış portakal suyu ikram edildi.

Narenciye tüketimini özendirmek amacıyla düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi ve beğenisi altında gerçekleşen etkinlik hakkında değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Narenciye cenneti olan kentimizde güzel ve örnek bir farkındalık oluşturarak, çiftçilerimizden almış olduğumuz portakalları taze sıkılmış şekilde, kentin caddelerinde ve belediye binasına gelen vatandaşlarımıza dağıttık. Böylece, hem içinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecinde vatandaşlarımızın C vitamini almasını sağlayıp bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor hem de üreticilerimize destek oluyoruz. Akdeniz'de, üreticilerimize yönelik desteklerimizle birlikte farkındalık oluşturan etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.