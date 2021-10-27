Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında, birinci taksit ödeme süresinin 1 Kasım'da sona ereceği hatırlatıldı. Açıklamada, söz konusu kanundan faydalanarak emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödemek isteyen mükelleflerin 1 Kasım 2021 tarihine dek ödeme yapmaları gerektiği ifade edildi.

Yasadan yararlanabilmek için ilk 2 taksit süresinde ödenmeli

Vergi mükellefi vatandaşların, söz konusu kanun hükümleri ve düzenlemeden yararlanmaya devam edebilmeleri için ilk 2 taksiti belirlenen süre içinde ödemesi gerekiyor. Mükellefler; adı geçen vergilere ait ödemelerini, belediye vezneleri ve www.akdeniz.bel.tr adresi üzerinden de yapabilecekleri bildirildi.

Bu hafta sonu vezneler açık

Öte yandan Akdeniz Belediyesi; vergi mükellefi vatandaşların gecikmeye uğramamaları ve olası yoğunlukları önlemek amacıyla 30 Ekim Cumartesi ile 31 Ekim Pazar günlerinde, belediye merkez binada bulunan veznelerini 10.00-16.00 saatleri arasında açık tutacak.