Akdeniz Belediyesi vezneleri hafta sonunda da açık olacak

30-15.00 saatleri arasında açık tutacak.

Emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksitini ödeme tarihi 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona erecek. Vatandaşların, cezalı duruma düşmemek için vergilerin ilk taksitini bu tarihe kadar ödemeleri gerekiyor. Akdeniz Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi ile ilan-reklam vergisi mükellefi vatandaşların hem yasal zorunluluktan ötürü cezalı ödeme yapmak zorunda kalmalarını önlemek hem de yığılmaları engellemek amacıyla merkez binada bulunan veznelerini 25 Mayıs 2019 Cumartesi ve 26 Mayıs 2019 Pazar günleri açık tutacak. Vatandaşlar, hafta sonu 08.30 ile 15.00 saatleri arasında merkez binada bulunan veznelere vergilerini ödeyebilecek.

Vergi mükellefi vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden de ödemelerini yapabilecekler. Akdeniz Belediyesi ile iletişime geçerek şifrelerini alan vatandaşlar, belediyenin resmi web sitesi üzerinden https://e-belediye.akdeniz.bel.tr adresinden kredi kartıyla ödemelerini yapabilecekler.

Merkez hizmet binasında nakit ödemelerin yanı sıra yine kredi kartı ve taksitli vergi ödemeleri de yapılabiliyor. Akdeniz Belediyesi, kredi kartı kullanmayan vatandaşlar için de söz konusu vergilerini ödemede kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar; Türkiye Vakıflar Bankası TR180001500158007298237326 hesap numarası aracılığıyla da vergi ödemelerini yatırabilecekler.