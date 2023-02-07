Akdeniz Belediyesi yardım kampanyası başlattı, kapılarını vatandaşa açtı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, tüm Türkiye'yi yasa boğan şiddetli depremler ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle kentte evlerine giremeyen kent sakinleri için tüm bina ve tesislerinin kapılarını açtı. Kurulan toplanma yerlerinde gelen vatandaşlara çay ve çorba ikram edilirken Belediye Başkanı Mustafa Gültak da aileleri ziyaret etti.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağır iş makineleri desteğiyle dün Hatay Kırıkhan'da, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de dün Osmaniye'de bugün de Gaziantep'te AFAD koordinesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Yardım kampanyası devam ediyor

Depremzede vatandaşlar için yardım kampanyası da başlatan Akdeniz Belediyesi toplanan elektrikli soba, battaniye ve çocuk bezlerini en kısa sürede deprem bölgesine ulaştıracak. Yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, '05527690802 ve 05527690805' numaralı telefonları arayabilecekler veya ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini İhsaniye Mahallesi 4926 sokakta bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasına (Eski Üniversite Hastanesi Acil Binası) teslim edebilecekler.

“Ekiplerimiz, 24 saat boyunca vatandaşlarımıza yardımcı oluyor”

Teyakkuza geçirilen ekiplerden bilgi alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ardından beraberinde Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok ile birlikte vatandaşların bir araya geldiği noktaları tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya geldiği Millet Bahçesinde açıklama yapan Gültak, 30'un üzerinde bölgede toplanma noktaları oluşturduklarını belirterek, “Çocuklarıyla birlikte bu noktalara gelen ailelerimize kumanya, çorba ve çay ikram ediyoruz. Bu noktalarımız 24 saat boyunca açık olacak ve görevlilerimiz vatandaşlarımıza yardımcı olacak. Vatandaşlarımız, bu alanlarda daha güvenli bir şekilde günlerini geçirebilir. Devletimiz büyüktür ve milletimizin yanındadır. Akdeniz Belediyesi olarak bizler de milletimizin yanındayız” dedi. Başkan Gültak, deprem mağduru vatandaşlar yararına başlattıkları yardım kampanyasına destek olmaları için tüm Mersinlilere çağrıda da bulundu.

Akdeniz'de hazırlanan toplanma yerleri

Akdeniz Belediyesi, sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için merkez bina konferans salonu, Turgut Reis, Güneş, Çay, Çilek, Kazanlı, Adanalıoğlu ve Özgürlük mahalleleri kültür ve sanat evleri; Şevket Sümer, Gündoğdu, Karacailyas, Adanalıoğlu, Özgürlük, Güneş, Karaduvar ve Kazanlı mahalleleri taziye evleri; Seyfi Ali Türkoğlu Futbol Sahası, Madımak Parkı Halı Saha, Üç Ocak, Siteler, İhsaniye, Mithat Paşa ve Çankaya mahalleleri muhtarlık yanı, Barış Mahallesi 4527 sokak; Toros Devlet Hastanesi Bahçesi, Millet Bahçesi 2. Etap, Karaduvar Kick Boks Salonu, Kiremithane Gazi İlkokulu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binaları ile Çamlıbel'de bulunan binaları 24 saat boyunca vatandaşların kullanımına açık tutuyor. Ekipler onlarca farklı mahalleye de çadırlar kurdu, masa ve sandalyeler hazırladı.