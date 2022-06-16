Akdeniz Belediyesi Yaz Spor Okullarına kayıtlar başladı

Kurslarda, çocuklara ücretsiz futbol, basketbol ve tenis kursları verilecek.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaz okulu spor kursları ile ilçede yaşayan binlerce çocuğu sporla buluşturmaya, yeni yetenekleri keşfederek geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ve uzman antrenörler eşliğinde; futbol, basketbol ve tenis sporlarının eğitiminde 2009-2015 yaş grubu ücretsiz yaz okulları için kayıtlar alınmaya başlandı.

Çocuklarını, Akdeniz Belediyesinin sağladığı spor kurslarına kaydetmek isteyen Akdenizli velilerin, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasına giderek veya 05527690805 numaralı telefon üzerinden bilgi alabilecekleri belirtilen açıklamada, kontenjanlarla sınırlı kurslara son başvuru tarihinin 20 Haziran olduğu bildirildi.

Başkan Gültak'tan velilere çağrı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte yaşı tutan çocuklarını, kontenjanlarla sınırlı olan spor kurslarına kaydetmeleri için anne-babalara çağrıda bulundu. Gültak, “Spor ile uğraşan çocukların, eğitim yaşamı ve sosyal hayatının da başarılı geçtiği bilinen bir gerçektir. Ücretsiz yaz spor okulumuz yeni yeteneklerini bekliyor. En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızı, sokağın risklerinden uzak tutmak ve onlara güzel bir gelecek sağlamak için sevdikleri ve yetenekli oldukları spor dallarına kazandıralım” dedi.