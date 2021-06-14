Akdeniz Belediyesi Yaz Spor Okulu açılıyor

Futbol, basketbol ve tenis sporları eğitimi için kayıtlar alınmaya başlandı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaz okulu kursları ile binlerce çocuğu sporla buluşturmaya ve geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ve uzman antrenörler eşliğinde; futbol, basketbol ve tenis sporları eğitimi için 2008-2014 yaş grubunda kayıtlar alınmaya başlandı.

Çocuklarını, belediyenin yaz spor kurslarına göndermek isteyen ebeveynler, başvuru için Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Stadını ziyaret edebilecekleri, ayrıca verilecek kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin 03243363677 numaralı telefonu arayabilecekleri bildirildi.

Başkan Gültak, minik sporcularla bir araya geldi

Futbol kurslarının verileceği spor tesisini ziyaret ederek yaz okulu kurslarına katılan minik sporcular ve antrenörlerle bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, velilere yaptığı çağrıda; “Gelin, yetenekli çocuklarımızı, geleceğimizin yetenekli sporcularına çevirelim. Bilinmelidir ki, herhangi bir spor ile uğraşan çocukların eğitim yaşamı ve sosyal hayatı da başarılı geçer. En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızı hem sokağın risklerinden uzak tutmak hem de onlara güzel bir gelecek sağlamak için onları yetenekli oldukları ve sevdikleri spor dallarına kazandıralım” diye konuştu.

Akdeniz Belediye Spor Kulübüne yeni katılan antrenörler için de ‘hoş geldin' pastası keserek ikram eden Başkan Gültak, daha sonra yaz spor okuluna kayıt yaptıran minik sporcular ve aileleriyle bir süre sohbet etti.