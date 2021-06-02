Akdeniz Belediyesi zabıtası, yeni dönemde pandemi denetimlerini artırdı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge gereği, 1 Haziran 2021 tarihinde ülke çapında başlayan yeni normalleşme dönemi ile birlikte Akdeniz ilçe genelinde de gerekli denetim ve önlemlerini arttırdı.

Kuvayi Milliye ve İstiklal gibi kentin en işlek caddelerinde faaliyet gösteren esnafı denetleyen Akdeniz Zabıtası; maske, mesafe, temizlik ve yüzde 50 çalışma kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. İlçe geneline yapılan denetlemelerde, maske takmayan veya maskesini doğru takmayan vatandaş ve esnaf uyarılırken, ekiplerin denetimi sırasında bir zabıta aracından anons geçilerek, salgının tamamen bitmediğine dikkat çekildi, rehavete kapılmama, virüse karşı duyarlı olunması uyarısı yapıldı.

“Vatandaşlar hem uyarılıyor hem de bilinçlendiriliyor”

Salgına karşı gereken kurallara mutlaka uyulması noktasında vatandaşlar ve esnafa çağrı yapan Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, “Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak, korona virüs salgını ile mücadeleyi çok önemsemekte, bu konuda sürekli talimat vermektedir. Bizler de zabıta müdürlüğü olarak, İçişleri Bakanlığımızca 1 Haziran'da yayınlanan son genelge ile faaliyetlerine yeniden başlayan iş yerleri ile ilgili maske, mesafe, temizlik ve yüzde 50 çalışma koşulunu denetliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde ciddi bir sıkıntı görmedik. Vatandaşlarımızın çoğu kurallara uyuyor, uymayanları da uyarıyoruz. Kentimiz Mersin'in, salgın vakalarında da bayağı gerilere düşmesi sevindirici. Bu durumu korumak ve daha iyi hale gelmek için çalışıyoruz” diye konuştu.