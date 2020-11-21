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Akdeniz Belediyesi, Zirve Dağcılık Kulübü ile protokol imzaladı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Zirve Dağcılık Kulübü Mersin Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Zirve Dağcılık Kulübü Mersin Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle isteyen her yaş ve kesimden vatandaş; dağ yürüyüşleri, dağ bisikleti, tırmanışlar ve çeşitli sportif etkinliklere katılma fırsatı bulacak.


Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, binlerce çocuk ve genci futbol, basketbol, voleybol, tenis ve Uzakdoğu savunma sanatları gibi sporun hemen her dalıyla buluşturan, ilçede her mahalleye spor tesisi ve sahalar kazandıran belediye, bu kez de doğaseverleri, dağ ve doğa yürüyüşleri, dağ bisikleti, tırmanışlar ve çeşitli etkinliklerle buluşturmaya hazırlanıyor.


Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Zirve Dağcılık Kulübü Mersin Şubesi yetkilileri arasında imzalanan işbirliği protokolü ile öncelikli olarak başarılı ancak dezavantajı durumdaki çocuk ve gençlerin doğa ile buluşturulması hedefleniyor. Bu işbirliğinde ayrıca, Akdeniz ilçe sınırları içinde yaşayan ve dileyen her yaş ve kesimden vatandaş da doğa ile buluşabilecek ve doğal güzelliklerin ve zenginliklerin farkına varmaları sağlanacak.


İmzalanan protokol kapsamında; temiz hava ve bol oksijen ile buluşarak daha sağlıklı ve zinde bir yaşam sürdürmek, insanlar arasındaki iletişim ve ilişkileri geliştirip güçlendirmek, özellikle de insanlara doğa sevgisini aşılamak amacıyla doğa yürüyüşleri, tırmanışlar, kamp, festivaller ile çeşitli sosyal etkinlikler yapılması planlanıyor.

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