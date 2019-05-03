Akdeniz Belediyesi'nde her çarşamba ‘Halk Günü' düzenlenecek

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi'nde ‘Halk Günü' uygulaması yeniden başlıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla çarşamba günleri ‘Halk Günü' ilan edilirken, 2016 yılı sonlarına doğru belediye binası önüne kurulan arama noktası da yine Başkan Gültak'ın talimatıyla kaldırıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerin ardından göreve gelir gelmez farklılıklara ve yeniliklere imza atmaya başladı. Bu çerçevede, her çarşamba ‘Halk Günü' düzenlenecek. Başkan Gültak, her hafta çarşamba günü 09.00-12.00 ila 14.00-17.00 saatleri arasında belediyeye gelen vatandaşları makamında ağırlayıp dinleyecek.

“Mersin ve Akdeniz'de gönül belediyeciliğini en güçlü şekilde uygulayacağız”

Belediyenin merkez binası ile sahada görev alan personelle toplantı yapan Gültak, özellikle işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlara karşı sıcak ve güler yüzlü olunması, mesai saatlerine uyulması ve vatandaştan gelen talep ve şikayetlere en kısa sürede dönüş yapılması noktasında uyarılarda bulundu. Gültak, “Gönül belediyeciliği şiarıyla önce halkımızın gönlündeki yerimizi sağlama alacağız; ardından da en güzel ve en kaliteli hizmetleri insanlarımıza, ilçemize ve kentimize kazandıracağız. Tüm Mersinliler, gönül belediyeciliği ile neleri başarabileceğimize ve neleri yapabileceğimize en kısa zamanda şahit olacaklar” dedi.

Mersin ve Akdeniz'de huzurun, kardeşliğin, sevginin, barışın ve muhabbetin en büyük teminatçısı olacaklarını vurgulayan Gültak, “İnsanlarımız arasında asla ayırım yapmadan, hiçbir toplumsal kesimi dışlamadan herkesi kucaklayacağız. Bütün Akdeniz'e hakkaniyet ölçüleri içinde kaliteli, eşit ve zamanında hizmet vereceğiz. Akdeniz; yakın zamanda yenilenen ve değişen yüzüyle kardeşçe ve özgürce yaşanan, huzurun, barışın, sevginin ve gülen yüzün hakim olduğu bir kent olacak” diye konuştu.

Belediye binası önündeki arama noktası kaldırıldı

Belediye merkez binası önüne 2016 yılı sonlarında kurulan arama noktasını kaldırdıklarını da söyleyen Gültak, “Arama noktasının, belediyeye gelen vatandaşlarımızın hem hoşuna gitmediği hem de zaman kaybettirdiği için eleştiri çektiği yönünde duyumlar alıyorduk. Açıkçası bizler de bu görüntüden rahatsızlık duyuyorduk. Bu nedenle bu kulübenin kaldırılması için ilgili birime talimat verdim ve geçen hafta sonu kulübe bulunduğu yerden kaldırıldı. Arama noktasının kaldırılmasıyla resmi işlemleri için veya bizimle görüşmek amacıyla belediyeye gelen vatandaşlarımız, artık daha rahat bir şekilde ve zaman kaybetmeden belediye binasına girebilecekler” ifadelerini kullandı.