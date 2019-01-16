Akdeniz Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

7 zam yapılmasını öngören sözleşmenin imzalanmasıyla sona erdi.

Akdeniz Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası'na bağlı belediye işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ile DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy tarafından imza altına alındı. Toplu sözleşme ile işçilerin 31 Aralık 2018 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine, 1 Ocak 2019'dan itibaren brüt ücrette yüzde 15.7 oranında zam yapıldı. Bu zam, işçilerin yevmiye ortalamasının altında kalanlara yüzde 60, üzerinde olanlara da yüzde 40 oranında dağıtılmak üzere, zam oranından doğan yıllık maliyeti aşmayacak şekilde uygulanacak.

“Belediyenin bütçesini, gelir-gider dengesini gözettik”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, görüşmeler sürecinde göstermiş oldukları pozitif yaklaşımdan dolayı sendika yönetimine teşekkür edederek, "Geçen sene de toplu sözleşme döneminde pozitif ve iyi niyetli bir yaklaşım sergilenmişti. Nihayetinde bir anlaşmaya varıldı. Tabi belediyenin bütçe imkânları, gelir-gider dengesi gözetilerek bir anlaşmaya varılmaya çalışıldı. Çok şükür artık belediyemiz, belli bir standarda, belli bir bütçe disiplinine ve gelir-gider dengesine oturdu. Buna uygun olarak da karşılıklı iyi niyet ve diyalog içerisinde güzel bir toplu iş sözleşmesi imzaladığımızı düşünüyoruz” dedi.

“Az alana fazla, fazla alana daha az zam”

Bu yılki toplu iş sözleşmesinde ilk defa farklı bir uygulamayı ortaya koyduklarını da kaydeden Başkan Pamuk, “Az alana fazla, fazla alana daha az zam yaparak en azından bir ortalamaya ulaşalım, aradaki makası biraz daha kapatalım düşüncesiyle hareket ettik. Nitekim gerek sendika yönetimi, gerekse personelimiz de buna pozitif yaklaştı. Bu sene ilk defa biraz daha dengeli ve hakkaniyetle bir sözleşme yaptığımızı düşünüyoruz. Bu süreçte ortaya konulan olumlu ve anlayışlı yaklaşım için, hem işçinin hem de kurumun hakkını gözeten bir yaklaşım sergilendiği için Sendika Başkanı Kemal Göksoy'a ve yönetime teşekkür ediyorum. Daha güzel sözleşmeler temennisiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

DİSK Mersin Genel-İş Sendikası Başkanı Kemal Göksoy da konuşmasında, “Toplu iş sözleşmemizdeki amacımız, insanca yaşanabilir bir ücret almak. Tabi aynı zamanda belediye de bizim işyerimiz. Belediyeyi de işçiyi de mağdur etmeden bir sözleşme imzalamak bizim için esastı. Belediyenin bütçesi uygun olsaydı, amacımız zam oranını en yüksek alan personelin rakamına çekip, zam almak şeklindeydi. En hakkaniyetlisi bu olacaktı. Tabi belediyenin ekonomik koşulları buna uygun değildi. Zamanla bütün bunların da olacağına inanıyoruz. İşçilerimizin de onayıyla bugün sözleşmemizi imzalıyoruz. İç barış ve iş barışı ile çalışmak bizim asıl hedefimiz. Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve başta siz olmak üzere Akdeniz Belediye yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akdeniz Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası'na bağlı belediyenin kadrolu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Başkan Pamuk ile Genel-İş Şube Başkanı Göksoy tarafından imza altına alındı.