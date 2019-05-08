Akdeniz Belediyesi'ndeki 'Halk Günü' etkinliğine yoğun ilgi

Akdeniz Belediyesi'nde çarşamba günleri hayata geçirilen ‘Halk Günü' uygulamasının ilk gününde yüzlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Akdeniz Belediyesi'nde 'Halk Günü' uygulaması başladı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla bundan sonra her hafta çarşamba günü 09.00-12.00 ile 14.00- 17.00 saatleri arasında, iş ve işlemleri veya talepleri için belediyeye gelen vatandaşlar başkanlık makamında ağırlanıyor, sorun veya isteklerini bizzat Başkan Gültak ile paylaşabiliyor.

İlki bugün başlayan uygulamaya, her yaş ve kesimden kadın-erkek yüzlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Konuklarını güler yüzle karşılayan Gültak, sıcak ve samimi bir ortamda gelen tüm vatandaşlarla sohbet edip onları dinledi. Vatandaşlardan bazısı, kendisi veya çocuğu için iş talebinde bulunurken, kimisi de imar barışı veya ipotek borcu, belediyecilik hizmetleri konularındaki sorunlarının çözümü için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan destek istediler.

“İnsanımızın derdiyle dertlenecek, sevincine ortak olacağız”

Gültak, 'Halk Günü' uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, “Akdeniz Belediyesi, Mersin ve Akdeniz'de yaşayan bütün halkımızın belediyesidir. Bu nedenle kapılarımız sonuna kadar bütün vatandaşlarımıza açıktır. Geleneksel hale getireceğimiz ‘Halk Günü' uygulaması sayesinde, insanımızın derdiyle dertleneceğiz, dile getirdikleri sorunlarına birlikte çözüm arıyoruz. Akdeniz'de yaşayan insanlarımızla doğrudan iletişim kuracak, bu sayede sorunlara hızlı şekilde çözüm üreteceğiz. Gönül belediyeciliği şiarıyla neleri başarabileceğimizi inşallah yakın zamanda herkes görecek” dedi.

“Hiçbir ayırım yapmadan insanlarımızın arasında olacağız”

Gültak, sadece 'Halk Günü' uygulaması ile değil, mahalle ve esnaf ziyaretleri ile her zaman ilçe halkının arasında ve yanında olacağını da kaydetti. Gültak,“Akdeniz'de yaşayan her yaş ve kesimden bütün insanlarımıza dokunan, kederiyle kederlenen, acısını paylaşıp sevincine ortak olan, gönüllerin bir araya gelmesini sağlayan bir yönetim anlayışını hakim kılacağız. İnsanlardan uzak duran, dört duvar arasına sıkışıp

kalan bir anlayışı asla kabul etmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.