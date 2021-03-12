Akdeniz Belediyesinden ailelere eğitim

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Uzman Psikologu Gülnihal Bilim ve Sosyolog İrem Onat'ın hazırladığı atölye çalışmasına katılan 25 kişiye, ebeveynlere toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı çerçevesinde çocuklarına yönelik tutum ve davranışlarını şekillendirmeleri ve bu konuda farkındalık sahibi olmaları ile ilgili bilgiler verildi.

Atölye çalışması beş oturumdan oluştu. İlk oturumda “tanışma ve cinsiyetçi söylemler hakkında farkındalık”, ikinci oturumda; “bireyin kendini toplumsal kimliklerinden uzak tanımlaması”, üçüncü oturumda; “toplumsal cinsiyet kavramlarının pekiştirilmesi”, dördüncü oturumda, “toplumsal cinsiyet ve çocukluğa dönüş”, son oturumda ise “ebeveyn penceresinden toplumsal cinsiyet hakkında rol yapma (role playing)” çalışması gerçekleştirildi.

Atölye çalışması, pandemi nedeniyle açık alanda, müdürlüğün hizmet binası bahçesinde gerçekleştirildi, akabinde katılımcılara fular ve kahve dağıtıldı.

“Eşitlik ailede başlar”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, eşitliğin ailede başladığına işaret etti. Başkan Gültak, “Kadına yönelik şiddetin temelindeki faktörlerden biri olan toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliğe dönük önleyici çalışmaları önemsiyoruz. Ailelerin, çocuklarını yetiştirirken toplumsal cinsiyet eşitliği temelli tutum ve davranışlar sergilemeleri yönünde bilinçlendirme çerçevesinde bu tarz eğitimlerin yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz" dedi.

Ebeveyn etkisinin, çocuğun toplumsal cinsiyet gelişimi ve cinsiyete dönük davranışları üzerinde son derece önemli olduğuna da dikkat çeken Gültak, “Aile içerisindeki rol dağılımının, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin üretildiği bir alan olarak karşımıza çıkmaması noktasında, ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.