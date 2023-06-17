Akdeniz Belediyesinden Babalar Günü'ne özel etkinlik

Mersin Akdeniz Belediyesi, ‘Babalar Günü' dolayısıyla Özgürlük Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde, çocukları ve babalarını buluşturan renkli ve özel bir etkinliğe imza attı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “Babalar Günü” dolayısıyla renkli ve eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Okulların yaz tatiline girdiği, çocukların da karnelerini aldığı zamana denk gelen özel etkinlikte, kültür ve sanat merkezinde eğitim alan küçükler, babalarına çeşitli hediyeler verdi, ‘En Güçlü Benim Babam” yazılı fon önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Minikler babalarıyla birlikte el boyama etkinliği de düzenledi. Diğer yandan ilkokula giden çocuklar da başarılı notlarla dolu karneleri ile babalarını sevindirdi. Kültür ve sanat evi eğitmenlerinin yer aldığı buluşmada müzik öğretmenleri de gitar eşliğinde şarkılar söyleyip etkinliğe renk kattı.

“Babalar çınar gibidir, meyvesi yoktur ama gölgesi yeter”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ‘Babalar Günü' dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, fedakarlık ve özverinin simgesi babaların kıymetinin her zaman bilinmesi, babaların sadece bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Babaların çocuklarına yol gösteren, hayatın anlamını ve zorluklarla başa çıkmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklar olduğuna değinen Başkan Gültak, “Hiçbir karşılık beklemeden, maddi ve manevi bütün imkanlarını ailesi, çocukları için seferber eden, bütün hayatı boyunca ailesini gözeten fedakar babalarımızın kıymetini daima bilmeliyiz. Babalarımızı, sadece yılda 1 gün değil her gün hatırlamalıyız. Toplumumuzun temeli ailelerimizin huzuru ve mutluluğu için tüm ömrünü çocuklarına harcayan kıymetli babalarımıza hak ettikleri değeri vermeli, sevgide ve hürmette kusur etmemeliyiz. Baba, bir çınar gibidir, meyvesi yoktur ama gölgesi yeterlidir. Bu vesileyle, başta terörle mücadelede evlatlarını şehit veren babalarımız olmak üzere, tüm Mersinli hemşerilerimin ‘Babalar Gününü' tebrik ediyor, ebediyete intikal eden ecdadımızı ve babalarımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum" dedi.