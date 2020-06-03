İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akdeniz Belediyesinden Berberler ve Kuaförler Odasına dezenfektan desteği

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Başkan Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatıyla berber ve kuaför salonlarına dağıtılmak üzere, Berberler ve Kuaförler Odasına 1 litrelik 855 adet dezenfektan desteğinde bulundu.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Başkan Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla berber ve kuaför salonlarına dağıtılmak üzere, Berberler ve Kuaförler Odasına 1 litrelik 855 adet dezenfektan desteğinde bulundu.


Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele sürecinde, 1 Haziran'da başlayan normalleşme dönemine geçişle beraber yeniden hizmete açılan berber ve kuaför salonları için dezenfektan hazırladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak'ın talimatı üzerine hazırlanan 1 litrelik 855 adet dezenfektan dolu şişe, bu işletmelere dağıtılmak üzere Mersin Berberler ve Kuaförler Odası'na teslim edildi.



“Berber ve kuaförlerimiz çok dikkatli davranmalı”


Mersin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Gündüz,; yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını nedeni ile berber ve kuaförlerimizin özellikle hijyen konusunda çok dikkatli olması gerekmektedir. Esnafımızla yaptığımız çalışmalarda bu konuyu üst seviyeye çıkarmış bulunmaktayız. Belediye Başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde esnafımıza bu konuda da destek vermelerini talep ettik. Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a, vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, berber ve kuaför işletmelerinin dezenfekte edilmesi noktasında çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürmüştür. Bize teslim edilen dezenfektanları esnafımızı bizzat ziyaret ederek teslim edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.