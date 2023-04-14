Akdeniz Belediyesinden borç yapılandırma hatırlatması

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair '7440 Sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin yapılandırılmasında son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2023 olduğunu hatırlattı.

Akdeniz Belediyesine başvuran vatandaşlar, emlak ve çevre temizlik vergisi ile ilan-reklam vergisi, idari para cezaları, ecrimisil, harçlar ve bunlara bağlı gecikme zammı ile vergi cezalarını yapılandırabilecek. Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vergi ödeme ve yapılandırmada son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2023, ilk taksit ve peşin ödeme tarihinin ise 30 Haziran 2023 olduğunu hatırlattı, geç kalınmaması için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki vergi, ceza ve borçları kapsıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' çerçevesinde vergi mükellefi vatandaşlar, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki vergileri, borç ve cezalarını yapılandırıp ödeyebilecek. Vatandaşlara; söz konusu tarihten önceki borç, vergi ve cezaları için ister peşin ödeme, isterse 12, 18, 24, 36 ve 48 ay taksit seçeneği de sunuluyor. Peşin ödeme ile 1'inci taksit ödeme tarihi ise 30 Haziran 2023.

Ödeme veya yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Mayıs

Yapılandırma talebinde bulunan vergi mükellefi vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi veznelerine nakit veya kredi kartı ile aynı zamanda 'www.akdeniz.bel.tr' adresi ile Akdeniz Belediyesi Türkiye Vakıflar Bankası Metropol Şubesi TR180001500158007298237326 IBAN numarasından da ödemelerini yapabiliyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 31 Mayıs 2023 tarihine dek başvuru yapabilecek. Öte yandan düzenlemeden faydalanmaya devam etmek için 1 ve 2'nci taksitlerin süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Bir takvim yılında 3'ten fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenlemeden yararlanma hakkı kaybediliyor.