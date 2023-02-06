Akdeniz Belediyesinden deprem bölgesine destek

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlar için teyakkuza geçtiklerini, bölgeye arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve iş makinesi desteği, gıda, çadır ve battaniye gönderdiklerini söyledi.

Akdeniz Belediye Meclisinin 6 Şubat 2023 tarihli birleşimi, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve can kayıplarına neden olan deprem nedeniyle, yasa gereği yapılan açılıştan kısa süre sonra kapandı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deprem nedeniyle yaptığı açıklamada yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara şifalar diledi.

“Bölgeye onlarca personel ve iş makineleri gönderdik”

Depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere elektrikli soba, battaniye ve bebek bezi toplamak için yardım kampanyası başlattıklarını belirten Gültak, “Devletimiz, sabahın 04'ünden itibaren tüm gücü ve ekipleriyle birlikte yoğun bir müdahale, arama-kurtarma faaliyeti içinde. Ben de Valimiz ve Kaymakamımız ile telefonla görüşmeler yaptım. Sonuç itibariyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) gelen talimat doğrultusunda makine ikmal sahamızdan 30 personelimizle birlikte 2 adet kazıcı yükleyici lastik tekerlekli kepçe, 1 paletli eskavatör, 4 damperli kamyon, iş makinelerinin nakliyesi için 2 tır, 1 kamyonet ve 1 minibüs Kırıkhan bölgesine gönderdik. Zabıta Müdürlüğümüzde acil kurtarma konusunda uzman 13 personelimizi yine AFAD'ın koordinesinde Gaziantep'e gönderdik. Depremden etkilenen Mersinliler için de Millet Bahçesinde çadırlar kurduk. Mahalle kültür ve sanat evlerimizi, taziye evlerimizi ve belediye konferans salonumuzu insanlarımıza açtık. Belediyemize, çadırlara ve kültür evlerine gelen vatandaşlarımıza yiyecek ve sıcak içecek ikram ettik” dedi.

“Yaşadığı binada sıkıntı olan vatandaşlar bize ulaşsın”

Kaymakamlık ve muhtarlıklardan aldıkları bilgilere göre Mersin'de ağır hasarlı bina olmadığı bilgisini veren Gültak, “Vatandaşlarımız, bu durumu çevre şehircilik il müdürlüğüne, kaymakamlığımıza ve bize ilettiği takdirde uzmanlar tarafından hemen gerekli incelemeler yapılıp binada sıkıntı olup olmadığı tespit edilir. Eğer vatandaşlarımız çok tedirgin iseler mutlaka bize ulaşsınlar. Bizler de ekipleri yollayalım ve binaları kontrol edelim ki herhangi bir mağduriyet oluşmasın” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı”

Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ülke olduğuna dikkat çeken Gültak, bu nedenle de göreve geldiği ilk günden beri kentsel dönüşümün önemi ve aciliyetine dikkat çektiğini hatırlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Deprem kuşağında olmamamıza rağmen çok ciddi sallandık. Mersin ve Mersin gibi illerin tek kurtuluşu kentsel dönüşümdedir. Umarım yaşadığımız bu acının ardından herkes üzerine düşen vazifeyi yüklenir. Bu şehri düzeltmemiz lazım. Deniz kumu ve az çimento ile yapılmış inşaatlarda belki şu an hasar görünmüyor ama ileride olmayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla bütün belediyelerin, bu konuda çalışmalarını hızlandırması lazım. Elimizden geldiği kadarıyla tüm imkanlarımızla deprem bölgesinde, AFAD ile birlikte hareket ediyoruz. Ayrıca Kızılay, Yeşilay ve diğer kurumlarla birlikte topladığımız yardımları da en kısa sürede bölgeye göndereceğiz.”

Öte yandan, Akdeniz Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına elektrikli soba, battaniye ve çocuk bezi ulaştırmak isteyen vatandaşların, '0552 7690802' ve '0552 7690805' numaralı telefonları arayabileceği veya ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini İhsaniye Mahallesi 4926 sokak No:1/A adresinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasına (Eski Üniversite Hastanesi Acil Binası) teslim edebilecekleri kaydedildi.