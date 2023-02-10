Akdeniz Belediyesinden deprem bölgesine su ve yakacak desteği

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü envanterinde bulunan 2 arazöz ve 3 kamyon Hatay'a hareket etti. Arazözlerle temiz içme suyu, kamyonlarla da 60 ton yakacak odun gönderildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardımlar sürüyor. İlk günden beri deprem bölgesine ihtiyaç dahilinde tüm imkanlarını seferber eden Akdeniz Belediyesi, bugün de temiz içme suyu dolu 2 arazöz ile toplamda 60 ton yakacak odun yüklü 3 kamyonu Hatay'a gönderdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) gelen talimat doğrultusunda makine ikmal sahasında görev yapan 30 personelle birlikte 2 kazıcı yükleyici lastik tekerlekli kepçe, 1 paletli ekskavatör, 4 damperli kamyon, iş makinelerinin nakliyesi için 2 tır, 1 kamyonet ve 1 minibüs Hatay Kırıkhan bölgesine gitti.

Son olarak Park Bahçeler Müdürlüğü envanterinde bulunan 2 arazöz ve 3 kamyon da deprem bölgesinde yer alan ekiplere destek amaçlı hareket etti. AFAD'dan gelen talimatlara yönelik bölgeye gönderilen araçlarda, arazözlerde temiz içme suyu, kamyonlar da ise yakacak odun yer aldı.