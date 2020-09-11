Akdeniz Belediyesinden, İhsaniye'de heyelandan çöken yolda yenileme çalışması

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kırsal bölgedeki İhsaniye (Melemez) Mahallesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda çöken yolda yenileme çalışması başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine, geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı yağmurlar sonucu meydana gelen heyelanda, İhsaniye Mahallesinde çöken yolda yenileme ve güçlendirme çalışması için harekete geçti. İş makineleri ile bölgeye giden ekipler, bölge sakinleri ve üreticilerin kullandığı yolun çöken bölümünü dolgu malzemesi ile dolduruyor. Çalışmaların başladığı bölgede ekskavatör yardımı ile kazı çalışması yapılarak çöken yol düzenlenip tesviye ediliyor. Bu çalışmanın ardından etrafına örülecek yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki taş dolgu ile çökme yaşanan tarafa destek verilerek yol güçlendirilecek. Daha sonra yola dolgu malzemesi dökülüp bir süre dolgunun sağlamlaşması beklenecek ve en son yolun asfaltı dökülecek.

“Yolumuz, güçlendirilip yeniden açılacak”

Ekiplerin bölgede devam eden çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan İhsaniye Mahallesi Muhtarı Yücel Şen, heyelan sonucu çöken yolla ilgili bir takım spekülasyonlar ve art niyetli haberler yapıldığını ifade etti. Bu tür açıklamaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Muhtar Şen, “Görüldüğü üzere Akdeniz Belediyemize bağlı Fen İşleri ekipleri, bölgemizde gerekli çalışmaları yapıyor. Yağışlar yüzünden oluşan heyelanda zarar gören yolumuz baştan sona yenilenip güçlendirilecek ve yeniden hizmete açılacak. Bundan dolayı Mustafa Gültak başkanıma, başkan yardımcılarıma, olayın başından beri ilgi ve desteklerini esirgemeyen müdürlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.