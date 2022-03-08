Akdeniz Belediyesinden 'kadın emeği' semineri

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dolayısıyla “Akdeniz'de Kadın Emeği” temasıyla seminer düzenledi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, azim, cesaret ve sergiledikleri büyük başarılarıyla kadınlara örnek olup yol gösteren Akdenizli girişimci 8 kadına da ödülleri takdim edildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce organize edilen seminere, Akdeniz Belediyesinin desteği ile mikro kredi alarak kendi işini kuran veya mevcut işini büyüten kadınlar, kadın muhtarlar ile mahalle kültür evlerinde mesleki eğitimi alan kursiyer kadınlar katıldı. Seminerde ayrıca Akdeniz Belediyesi Başkan yardımcıları İbrahim Halil Aluç, Mehmet Türkmen, Murat Karahan ve Başkan Vekili Aydın Egin ve Meclis üyesi Tufan Nenni yer aldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Aluç, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, başka bir programda olması nedeniyle seminere katılamayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın selamını iletti. Emekçi, girişimci ve üretici kadınları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Aluç, "Güçlü kadın, güçlü Akdeniz demektir. Bu anlamda kadınların daha güçlü, sağlıklı ve eğitimli olabilmesi için Akdeniz Belediyesi olarak her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kadın, bir şeyler beklememeli kendisi çaba sarf etmeli”

Prof. Dr. Cemile Çelik ise ‘Kadın ve Girişimcilik' konusunda veriler paylaştı, girişimci olmak isteyen, aday olan hatta girişimci olup geliştirmek isteyenler için tavsiyelerde bulundu. Dünya nüfusunun yüzde 49,58'ini, TÜİK verilerine göre Türkiye'de de kadınların nüfusun yüzde 49,9'unu oluşturduğunu belirten Çelik, "İstihdam açısından baktığımızda ise istenen seviyede olmadığımızı görüyoruz. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 63 iken, kadınlarda ise yüzde 28,7 oranında. Yani kadınlar iş hayatında biraz daha aktif olmak, istekli ve motivasyonlu olmak durumunda. Bir şeylerin ille de kendilerine sunulmasını beklemek değil, kendilerinin çaba sarf etmesi gerekiyor. Çalışma hayatında olumlu gelişmeler olmakla birlikte, kadınların çalışma hayatında kalma süresi 7 yılda 2,4 yıl artmıştır” diye konuştu.

“Güçlü bir girişimcilik için bilişimi çok iyi kullanmak zorundayız”

Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına da dikkat çeken Çelik, "Bu araştırmaya göre, cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da alma oranı, kadınlarda yüzde 32,7 iken, erkeklerde ise bu oran yüzde 40,2'lerde. Dolayısıyla internet üzerinden girişimcilikte bilişim alanında bu sayıların artması gerekiyor. Bilişim ile barışık olmamız ve bilişim alanında yatırım yapmamız kaçınılmaz. Çünkü dünya buraya doğru gidiyor. İşin ucundan yakalayabilmek için mutlaka bilişim odaklı olmak durumundayız. Bilişimi çok iyi kullanmak ve kullandırtmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketleri verilirken, Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşayan başarılı 8 girişimci kadına da törenle ödülleri takdim edildi. Etkinlikte, kadınların emeği ve alın terinden çeşitli karelerin de sunulduğu fotoğraf sergisi de konukların ziyaretine açıldı.