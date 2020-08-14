Akdeniz Belediyesinden nitelikli işgücü ve istihdama destek

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, alçı sıva ve plaka, boyacı, sıvacı, duvarcı ve ısı yalıtım gibi meslek dallarında çalışan ustaların uluslararası alanda akredite edilmiş ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi' (MYK) sahibi olabilmelerine destek olacak.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, istihdama katkı sunmanın yanı sıra nitelikli işgücünün artmasını sağlamak amacıyla yola çıkan belediye, alçı sıva ve alçı plaka ustaları, boyacı ve sıvacı ustaları ile duvarcı ve ısı yalıtım ustalarının uluslararası alanda geçerliliği olan MYK belgesine ücretsiz ve uygulamalı bir sınavla sahip olabilmeleri için hizmet verecek. Akdeniz Belediyesi, yeterlilik belgesi almak isteyen bu meslek sahiplerini, Merkezi Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYEM) işbirliği ile belgelendirecek.

Sınav, uygulamalı ve ücretsiz

Ücretsiz sunulan bu hizmetten faydalanıp tüm dünyada geçerli olacak mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen söz konusu meslek sahiplerinin, Akdeniz Belediyesi merkez binadaki ‘Kariyer Ofisi'ne başvurabilecekleri bildirildi. Başvuruların ayrıca; http://meyem.com.tr/basvuru-bireysel.html web sitesi üzerinden form doldurularak da yapılabileceği belirtilen açıklamada, ustaların tatbiki yapılacak sınavlarına, bakanlık onaylı protokollerle gerekli izinleri alan firmaların sponsor olacakları ifade edildi.

Açıklamada, MYK belgesi ile ilgili bildiler de verilerek, şunlar kaydedildi:

“5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak tebliğlerde, yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılmayacak. Zira belgesiz işçi çalıştıran işverenlere, kişi başı 975 TL para cezası uygulanıyor. MEYEM; Çalışma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş bir kuruluş. Mesleki Yeterlilik Belgesi de sadece MYK ve TÜRKAK'ın yetkilendirdiği kuruluşlarca düzenlenen sınavlar sonunda verilebiliyor.”