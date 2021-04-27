Akdeniz Belediyesinden ödüllü fotoğraf yarışması

Akdeniz Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve saklı kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla "Akdeniz'de Yaşam" konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, düzenlenen "Akdeniz'de Yaşam" konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının herkese açık olduğu son katılım tarihinin ise 25 Mayıs 2021 olduğu belirtildi. Yarışma kapsamında yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda, birinci gelen fotoğraf sahibine 3 bin TL; ikinciye 2 bin TL; üçüncüye de bin TL ödül verileceği kaydedildi. Yarışmaya katılmak isteyenler, değerlendirmeye alınmasını istedikleri fotoğraflarını, “kultursosyal@akdeniz.bel.tr” adresine veya "05369686560" numaralı telefon ile Whatsapp üzerinden gönderebileceği aktarıldı. Dereceye giren fotoğrafların sergileneceği ödül töreninin ise 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yarışmanın herkese açık olduğunu belirterek, "Amacımız, Akdeniz ilçemizin tanıtımına katkı sağlamakla birlikte; bugüne dek gün yüzüne pek çıkmayan saklı güzelliklerini ortaya çıkarmak, böylelikle ilçemize ait bir zengin bir arşiv oluşturmaktır. Akdeniz'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini ortaya çıkaracak yarışmaya tüm fotoğraf sanatçıları ve amatör fotoğrafçılıkla uğraşan herkes davetlidir. Yarışmaya katılacak vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür eder ve başarılar dilerim" dedi.