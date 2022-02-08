Akdeniz Belediyesinden öğrencileri kar sürprizi

Akdeniz Belediyesi, yarıyıl tatili bitip okula başlayan öğrencilere ‘kar sürprizi' yaptı. Okul bahçesinde tonlarca kar gören çocuklar gönüllerince eğlendi.

Akdeniz Belediyesi, sömestr tatili sonunda eğitim yuvalarına dönen ilkokul öğrencileri için güzel bir sürprize imza attı. Belediyenin fen işleri ekipleri tarafından Toros Dağlarının yükseklerinden toplanıp kamyonlara yüklenen tonlarca kar Üçocak, Fatih, 23 Nisan, Sakarya, Saadettin Bey, Güney, Mehmet Selim Kiraz ve daha birçok farklı mahallede bulunan ilkokulların bahçesine döküldü. Zil çalıp teneffüse çıkan yüzlerce çocuk, karşılarında kardan bir dağ ile karşılaşınca sevinç çığlıkları attı.

Kar eğlencesine veliler de katıldı

Okullarının bahçesindeki kardan dağa tırmanan minikler, gönüllerince eğlenip güzel bir vakit geçirdi, birbirlerine kartopu fırlattı. Çocuklarının kar eğlencesine kimi veliler de ortak oldu. Birçok veli, çocuklarının kar eğlencesini cep telefonları ile çekerken, hayatında ilk kez kar gören yaşlı bir kadın, karın tadına baktı. Öğrenciler, öğretmen ve veliler, sürpriz için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür ettiler.

“Çocuklarımızı kar sürprizi ile sevindirdik”

Eğitim-öğretim dönemi ikinci yarıyılı nedeniyle kısa bir mesaj yayınlayan Başkan Gültak; “Yarıyıl tatili biten çocuklarımıza güzel bir sürpriz yaparak, Toros Dağlarının yükseklerinden getirdiğimiz tonlarca kar ile onları sevindirdik. Çocuklarımızın birçoğu kar ile ilk kez tanıştı, hayatlarında ilk kez kar gördü. Eğitim ve öğretim sürecine her türlü desteği verirken, çocuklarımızı da bu tür renkli etkinliklerle sevindirmeye devam edeceğiz. En kıymetli varlığımız ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza derslerinde başarılar diliyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum” dedi.