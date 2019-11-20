Akdeniz Belediyesinden okullara boya ve onarım desteği

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın başlattığı “Başkan Okulda” projesi kesintisiz devam ediyor. Başkan Gültak'ın yaptığı incelemelerin yanı sıra, gelen talepler üzerine okullarda tadilat çalışmaları hız kazandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi Halil Akgün İlkokulu ile Üçocak Ortaokulunun boya ve tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmalara tanık olan mahalle sakinleri ve öğretmenler, Başkan Gültak ve fen işleri ekiplerine teşekkür etti.

“Okullarımızın ihtiyacını duyduğu tüm hizmetleri sunacağız”

Başkan Gültak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eğitim yuvalarının sahip olduğu fiziki koşulların, öğrencilerin eğitim ve öğretimde yükselme ve başarıyı yakalamada önemli bir etken olduğuna dikkat çekti. “Başkan Okulda” projesi ile ziyaret ettiği mahallelerdeki eğitim yuvalarına mutlaka uğradığını, okul idarecileri ile sürekli iletişim ve fikir alışverişi içinde olduğunu kaydeden Gültak, belediye olarak ilçe sınırlarında bulunan tüm eğitim kurumlarına, eksikliği görülen ve talep edilen tüm hizmetleri vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Gültak, “Eğitim, tüm hayatımızın temelidir. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar güçlü ve parlak olacaktır. Okullarımızın eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla belediye olarak sahip olduğumuz bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Zira eğitim ortamının temizliği, ferahlığı ve güvenliği, çocuklarımızın başarısını yükseltir. Eğitimin kalitesi ve niteliğini yükseltecek, öğrencilerimizin sağlıklı ve düzenli ortamda eğitim-öğretim almalarını sağlayacak her türlü hizmet, proje ve çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz” dedi.