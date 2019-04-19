Akdeniz Belediyesi'nden personele iş güvenliği eğitimi

Belediye konferans salonunda düzenlenen ve birim müdürlerinin de katıldığı eğitimde, İş Güvenliği Uzmanı Tuğrul Kar, iş kazalarının nedenleri, kazaları önleme ve korunma yolları hakkında sunum yaptı. İş sağlığı ve iş güvenliği genel kurallarının ve güvenlik kültürünün toplumda küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini belirten Kar, toplumun bu konuda halen geride olduğunu, ülke olarak güvenlik kültürünü hayatımıza entegre edemediğimizi anlattı. İlkyardım konusuna da değinen Kar, bu konuda yetkili ve bilgili olmayan kişilerin kesinlikle hasta veya kazazedeye müdahalede bulunmaması gerektiği; yanlış müdahalenin, kişinin sakat kalmasına ve hatta ölümüne yol açabileceği uyarısında bulundu.

“Dünyada her yıl 2 milyondan fazla insan iş kazalarında yaşamını yitiriyor”

İnsanın en temel hakkının “yaşam hakkı” olduğunun altını çizen Kar, bu hakkın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 3'üncü maddesinde de hüküm altına alındığını vurguladı. Kar; iş kazalarının, işe adapte olunamaması nedeniyle özellikle vardiyanın ilk saatlerinde artış gösterdiğini; hava sıcaklıklarından dolayı da yaz aylarında iş kazalarının daha sık görüldüğünü ifade etti. Kar, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (İLO) yaptığı araştırmaya göre, dünyada her yıl 2 milyonu aşkın insanın iş kazalarında hayatını kaybettiğini söyledi.

İş kazalarının çevresel ve kişiye bağlı faktörler ile eğitim yetersizliğinden kaynaklı yaşandığını dile getiren Kar, iş kazalarının yüzde 98'inin insan kaynaklı nedenlerden meydana geldiğine; kazaların yüzde 78'inin emniyetsiz çalışmadan, yüzde 20'sinin emniyetsiz durumlardan, yüzde 2'sinin de doğal sebeplerden kaynaklandığına işaret etti.

Kar, eğitimin sonunda katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtladı.