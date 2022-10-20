Akdeniz Belediyesinden üniversite öğrencilerine burs desteği

Mecliste, Akdeniz Belediyesinin 2023-2025 bütçesi de 777 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Akdeniz Belediye Meclisi Ekim Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, belediye meclis başkanı ve üyelerine, 2023 yılı içinde meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı miktarı ve 2023 mali yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifeleriyle ilgili komisyonlardan gelen konular oybirliği kabul edildi.

Performans programı ve bütçe görüşüldü

Mecliste, 2023 mali yılı performans programı ile 2023 mali yılı bütçesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonundan gelen konular da görüşüldü. 2020-2024 dönemi stratejik planın 3'üncü uygulama dilimi olan 2023 dönemi için hazırlanan performans programında kaynak tespitleri, performans programında yer alan faaliyetlerin toplamı 172 milyon 335 bin TL olarak açıklandı. Genel yönetim giderleri bütçe içi 591 milyon 3 bin TL, genel yönetim giderleri bütçe dışı kaynak 0 TL, diğer idarelere transfer edilecek kaynak toplamı da 14 milyon 162 bin TL olmak üzere toplam 777 milyon 500 TL olduğu açıklandı. Meclis üyelerinin oyuna sunulan 2023 mali yılı performans programı, üyelerin görüş ve eleştirilerini belirtmesinin ardından oyçokluğu ile kabul edildi.

“Bugünkü bütçenin sorumlusu 15 yıl burayı yöneten HDP yönetimidir"

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen bürokratlar ve meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Gültak, HDP'li meclis üyelerinin bütçeye ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi. Akdeniz dışındaki merkez ilçe belediyelerinin bütçeyi doğru kullanıp makine ikmal sahalarını iş makinesi, araç, gereç ve teçhizatlarla doldurduklarının altını çizen Gültak, “Peki Akdeniz Belediyesi geçmişte ne yapmış? Bir tane kamyon, bir tane kepçe, bir tane ekskavatör mü almış? Geçmişte ben yönetmedim belediyeyi, sizler veya arkadaşlarınız yönetti. Bugün bu bütçenin en büyük giderlerinden bir tanesi, biz çöpü toplamak zorundayız, park ve bahçelere hizmet vermek zorundayız. Belediyenin en önemli görevlerinden biri bu ve kiralama yöntemiyle yapmak zorundayız. Bundan 15-20 yıl önce Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'yi yöneten arkadaşlar, para biriktirip 2'şer, 3'er kamyon, ekskavatör, greyder alırken, Akdeniz Belediyesi ise bunu ıskalamış, üstüne de borç bırakmış. Ben de hizmetlere daha çok bütçe ayırmak isterim. Ama asli görevlerimiz olan çöpü toplamak, temizlik yapmak, park-bahçelerle ilgili kritik görevleri yerine getirebilmek için bu araçları kiralamak gerekiyor. Dolayısıyla bugün bütçenin önemli bir kısmının bu hizmetlere gitmesinin müsebbibi ben değil, 15 yıl burayı yöneten HDP yönetimidir” dedi.

“Söylendiği gibi 50 milyon TL değil, 22 milyon TL borçlanma aldık”

Farklı müdürlükler tarafından bütçeden yapılan çeşitli harcamalar hakkında da meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Gültak, muhalif üyelerin, Akdeniz Belediyesinin 50 milyon TL borçlandığı yönündeki eleştirilerine de şöyle yanıt verdi; “Şu ana kadar 22 milyon TL borçlanma aldık. Yeni borçlanmayı da şu ana kadar kullanmayı düşünmüyoruz. Bu konuda bir algı oluşturuluyor. Sanki ‘50 milyon TL borcu aldık da cebe atık, bitirdik' gibi. Öyle bir şey yok. Evet, bu borcu resmiyette aldık ama fiiliyata baktığınızda şu ana kadar İller Bankası'na da sorabilirsiniz, 22 milyon TL borçlanma aldık. Geçen hafta itibariyle de sathi kaplamaya başladık. Ayın 14'ünde ihale bitti, itiraz süresini bekliyoruz. Bu süre de bittiğinde sıcak asfalt dökmeye başlayacağız. İşte o zaman o 22 milyon TL'yi de kullanmaya başlayacağız, sıcak asfalt sorunumuzu da böylelikle çözmüş olacağız. Yani 50 milyon TL borçlanma istedik; 22'sini kullandık, 28'i de duruyor. Burada 80 milyon TL bir finansman da var. Bunun ne olacağını henüz bilmiyoruz, önümüzdeki sene durumlara bakacağız. Bunu ‘kullanacak mıyız, ya da ne kadarını kullanacağız?' O tamamen, bütçe ile Türkiye ve dünya şartları, dünya ekonomisi ile alakalı işler.”

Başkan Gültak'ın konuşmasının ardından 2023-2025 yılı bütçe kararnamesi de madde madde görüşülerek, hizmet birimleri için gösterilen toplamda 777 milyon 500 bin TL bütçe ödeneği verilmesi, meclis üyelerinin görüş, öneri ve eleştirilerini anlatmasından sonra tek tek oylandı ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Akdenizli üniversite öğrencileri ödüllendirildi

Meclis toplantısında ayrıca 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu devlet üniversiteleri ve yüksekokullarını kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik vakıf üniversitesi ile yüksekokullarını tam burslu kazanan, ailesi Akdeniz ilçesinde ikamet eden öğrenciler de ödüllendirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, üyelerin önerisi üzerine meclise yeni bir teklif sunarak 4 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 2 bin 300 TL, 2 yıllık bölüm kazananlara da bin 300 TL burs desteği verilmesini oyladı. Başkanın sunduğu teklif, meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda, kamu yararına çalışan Türk Kızılay'ı tarafından yürütülen insani yardım çalışmalarına destek ve katkı sağlanması amacıyla, hazırlayacakları projelerinde kullanılmak üzere 50 bin TL nakdi yardım yapılması ile konu da görüşüldü. Meclis üyelerinin oybirliği ile teklif kabul edildi.