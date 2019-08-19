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Akdeniz Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz internet

Akdeniz Belediyesi, WİFİ bağlantı noktaları kurarak, vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunduğu park sayısını 4’ten 8’e çıkardı.

Akdeniz Belediyesi, WİFİ bağlantı noktaları kurarak, vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunduğu park sayısını 4'ten 8'e çıkardı.


Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunabilmek amacıyla ilçe sınırları içinde bulunan parklara WİFİ noktaları yerleştiriliyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla ilçede ücretsiz WİFİ noktası yerleştirilen parkların sayısı 4'ten 8'e yükseldi. Bu çerçevede, İhsaniye Mahallesi Akdeniz Belediye binası önü, Kiremithane Mahallesi Özgür Çocuk Parkı, Nusratiye Mahallesi 23 Evler Parkı, Üç Ocak Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı, Yenimahalle Madımak Parkı, Çilek Mahallesi Çilek Parkı, Şevket Sümer Mahallesi Barış Parkı ve Karaduvar Mahallesi Cumhuriyet Parkında ücretsiz internet hizmeti sunuluyor.


Başkan Gültak'ın talimatı doğrultusunda ve vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak ilçe sınırları içinde bulunan diğer parklara da ücretsiz internet hizmet noktası kurularak daha da yaygınlaşmasının sağlanacağı belirtilen açıklamada, “Akdeniz'in parklarına kurulan modemler aracılığıyla vatandaşlar, ücretsiz internet hizmetinden kolayca faydalanabiliyor. Bunun için öncelikle akıllı telefonlar aracılığıyla Akdeniz Belediyesi kablosuz ağı tespit edilerek bağlantı kuruluyor.


Ardından da kullanıcı, sistemin yönlendirdiği web sitesinden telefon numaraları ile kayıt oluşturup Akdeniz Belediyesi'nce gönderilen kısa mesajdaki şifreyi sisteme giriyor ve ücretsiz internetin keyfini yaşıyor” denildi.

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