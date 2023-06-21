Akdeniz Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, '7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun' çerçevesinde mükelleflerin emlak, çevre temizlik gibi vergiler ile bazı borç ve cezalara ilişkin yapılandırma işlemlerini 3 Temmuz 2023 mesai bitimine kadar yapabileceklerini hatırlatarak çağrıda bulundu.

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7440 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında, vergi ve borç yapılandırmasından faydalanmak isteyen mükelleflerin 3 Temmuz 2023 tarihine dek mesai saatleri içinde belediyeye gelerek borçlarını yapılandırabilecekleri hatırlatıldı. Söz konusu yapılandırmadan taksitli olarak faydalanan mükelleflerin de 1'inci ve 2'nci taksitlerini en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılandırma kanunu ile mükelleflerimize, 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi, idari para cezaları, ecrimisil, harçlar ve bunlara bağlı gecikme zammı ile vergi cezalarını yeniden yapılandırılma imkânı sağlanmıştır. Kanundan faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza söz konusu tarihten önceki borç, vergi ve cezaları için ister peşin ödeme, isterse de 12, 18, 24, 36 ve 48 ay taksit seçeneği sunulmuştur. Yapılandırma başvuruları 3 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Başvuran mükelleflerin de ilk taksit ödemesini de en geç 31 Temmuz 2023 tarihi, mesai saatleri içinde yapması gerekmektedir. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükelleflerimizin 3 Temmuz 2023 tarihine kadar Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.”