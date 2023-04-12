Akdeniz Belediyesinin eğitim desteğinin 2. taksiti hesaplara yatırılıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerini kazanan öğrencilere sağladığı eğitim desteğinde ikinci taksitler bugün yatırılacak.

Akdeniz Belediye Meclisinin, geçen yıl ekim ayında yaptığı toplantıda oybirliği aldığı kararla, üniversitelerin 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans bölümlerini kazanan Akdenizli gençlere eğitim desteği sağlanması kararlaştırılmıştı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans bölümlerinde okuyan öğrencilere sağladıkları eğitim desteğinde, ikinci taksitlerin öğrencilere teslim edilen banka hesap kartlarına bugün itibariyle yatırılacağı bilgisini verdi.

Eğitim desteğinden 531 öğrenci faydalanıyor

Akdeniz Belediyesinin lisans öğrencilerine sağlayacağı toplam 2 bin 300 TL tutarındaki eğitim desteği 3 taksit halinde (750+750+800 TL), önlisans öğrencilerine sağlayacağı bin 300 TL'lik eğitim desteği de 2 taksit halinde banka hesap kartlarına yatırılacağı açıklanmıştı. Öte yandan eğitim desteğinin ilk taksiti ocak ayında öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Sağlanan destekten 315'i lisans, 216'sı önlisans olmak üzere toplam 531 öğrenci faydalanıyor.

“Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Akdenizli gençlerin ve çocukların eğitimine destek sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Gültak, “Hem üniversite kazanan gençlerimizin eğitim hayatlarını biraz daha rahat koşullarda sürdürebilmeleri hem de ailelerinin yükünü bir nebze hafifletmek için elimizden gelen her türlü imkanımızla öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kentimize göç eden depremzede çocuklarımızı da yalnız bırakmıyor, eğitimlerine destek veriyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz ise derslerine sıkı çalışarak istedikleri yere gelmeleri, hem ailelerine hem de bizlere gurur ve mutluluk yaşatmalarıdır. En kıymetli varlığımız, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza tüm hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum” dedi.