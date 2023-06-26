Akdeniz Belediyesinin 'Evde bakım' hizmeti devam ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe sınırları içinde ikamet eden yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi yüzlerce vatandaşa ulaşarak, evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti sundu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ‘gönül belediyeciliği' ilkesiyle yaşlı, hasta ve kimsesiz vatandaşlar için hayata geçirilen, kent ve ülke çapında ses getiren örnek hizmet sayesinde ulaşılan vatandaş sayısının 800'e yaklaştığını ifade etti. Başkan Gültak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin sunduğu ve önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 'Evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti' ile yaşlı, engelli, kimsesiz durumdaki ihtiyaç sahibi vatandaşların yalnız bırakılmadığını, gündelik ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara moral ve destek verildiğini anlattı.

“Bayram öncesi ve sonrasında da ihtiyaç sahibi insanlarımızı yalnız bırakmayacağız”

Hizmet hakkında bilgi veren Başkan Gültak, gönül belediyeciliğini esas alan, sosyal belediyecilik ilkelerini önceleyen bir anlayışla Akdeniz halkına hizmet verdiklerini vurguladı. Gültak, "Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızı koruyup kollamak, onların daima yanında olup ihtiyaçlarını karşılamak, bizi biz yapan en köklü gelenek ve kopmaz bağlarımızdan biridir. İnsanı insan yapan bu önemli değerimizi günümüzde de yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Akdeniz'de hiçbir ayırım yapmadan mağdur haldeki ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz, Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerimizi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Nitekim bugün itibariyle müdürlüğümüzün ulaştığı aile sayısı 800'e yaklaşmış durumda. Örnek hizmetimiz ile vatandaşlarımıza yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettiriyoruz. Uzak yakın demeden ihtiyaç sahibi tüm insanlarımıza dokunup dertlerine bir nebze derman olmak için ekiplerimiz var gücüyle çalışmaya devam edecek” dedi.

Evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti hakkında

Sunulan hizmet çerçevesinde, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden kimsesiz, yaşlı, engelli, şehit yakını ve dezavantajlı vatandaşların yanı sıra, kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ev ziyaretleri yapılıyor. Ziyaretlerde vatandaşlara saç kesimi, el ayak bakımı gibi çeşitli kuaförlük hizmetleri sunuluyor. Ayrıca evde temizlik hizmetiyle de gidilen hanenin günlük temizlik ihtiyacını karşılayacak şekilde cam, kapı, silme, süpürme, toz alma, banyo, WC temizliği yapılıyor.