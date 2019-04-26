Akdeniz Belediyesi'nin ibadethane ve okullara desteği sürüyor

Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala, ilçe genelindeki cami, mescit ve Kur'an kurslarının yanı sıra okullara yönelik temizlik, hijyen, bakım, onarım ve tadilat hizmeti vermeye devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugüne dek onlarca okul ve caminin bakım, onarım ve yenileme hizmetini yerine getiren Fen işleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Güneş Mahallesi Ahmet Yesevi Camii'nin temizlik çalışmaları ile Demirhisar Mahalle Camii'nin boya ve tadilat çalışmasını tamamladı.

Camilerin temizliği ve bakımına yönelik hizmet, vatandaşların büyük takdir ve beğenisini toplarken, Ramazan ayına kadar bütün camilerin temizliğinin bitirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Çilek Mahallesi'nde bulunan Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu'nun tadilat ve boya çalışmalarını yerine getirdi. Bu çalışmaların yanı sıra, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından da okul ve camilerin temizlik hizmeti yapılıyor.

“Okul ve ibadethanelerimizin temizlik ve bakım çalışmasını hızlandırdık”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe genelinde bulunan bütün okullara, cami, Kur'an kursları, türbe ve ziyaretlere yönelik tadilat, temizlik ve yenileme çalışmalarının yeni dönemde de aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. Gültak, "Mübarek Ramazan-ı Şerif ayına rtık sayılı günler kala vatandaşlarımızın, ibadetlerini daha nezih, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla, Park Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler gün boyu Akdeniz'de bulunan camilerimizi, mescitlerimizi ve Kur'an kurslarımızı temizleyip hijyenini sağlıyor. Bunun yanında, geleceğimiz ve en değerli varlığımız olan çocuklarımızın, daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmelerine katkı sunmak amacıyla, okullarımızda da her türlü temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz bir şekilde ve hizmet yoğunluğunu arttırarak yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için görev ve sorumluluğumuz alanına giren her konuda yanlarında olacağız. İnsanlarımızın hayır dualarını, güzel temennilerini alabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.