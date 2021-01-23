Akdeniz Belediyesinin kültür ve sanat evlerinde yeni dönem başladı

Anketlerle belirlenen ve bölge yaşayanlarının talepleri doğrultusunda verilecek kurs ve eğitimlere şimdiden, çoğunluğu kadın olmak üzere 661 kursiyer başvurdu.

Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yaşayan birçok ev kadınına ve gençlere, meslek ve beceri öğrenmeleri için çeşitli eğitim ve kurslar verilecek. Dokuz bölgede hizmete açılan kültür ve sanat evlerinde, giyim, resim, ev tekstili kursları, el sanatları, ahşap boyama, ebru sanatı, takı tasarım, kuaför ve makyaj, amigurumi (oyuncak bebek yapımı), bağlama, gitar, İngilizce ve okuma-yazma kursları, plates, step ve aerobik gibi kurslar da verilecek.

Atölyelerde ayrıca, çocuklara yönelik drama ve zeka oyunları, 3-6 yaş arası çocuklar için de oyun odası kursları düzenlenecek. Kurs ve eğitimler için hazırlıkların yoğunlaştığı bugünlerde, kültür ve sanat atölyelerinde verilecek mesleki, beceri ve eğitim kurslarına, ağırlığı kadınlardan oluşan toplam 661 vatandaş başvuru yaptı. Kurs ve eğitimlerin tamamı da mahallelerde yapılan anket çalışmaları ve vatandaşların talepleri sonucu belirlendi.

Atölyelerde sıkı pandemi tedbirleri alındı

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evlerindeki kurslara, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ve giriş noktalarında dezenfekte üniteleri, görevli personel tarafından ateş ölçümü ve HES kodu sorgulama gibi önlemlerin alınmasıyla start verilecek.

“Kadınlar, hayatın her alanında aktif rol almalı”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kültür ve sanat atölyelerinde verilecek kurs ve eğitimler hakkında yaptığı değerlendirmede, “Toplumumuzun yarısını oluşturan kadınları önemsiyor, kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine, istihdama katılmasına büyük değer veriyoruz. Bu amaçla belediyemiz kültür sanat atölyelerinde, toplam 9 noktada açmış olduğumuz kurslarla, ev kadınlarına ve gençlere mesleki ve beceri eğitimleri veriyoruz. Kadınların; ekonomik ve toplumsal hayatın her alanında güçlü yer almalarını sağlamak için projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Başkan Gültak, açıklamasında, "Kültür sanat atölyelerimiz ile mahalle evlerimizde verdiğimiz, mesleki ve beceri kursları ile çeşitli branşlardan eğitimlere katılan kadınlar, ilerleyen günlerde kazandıkları beceri ile yaptıkları üretimleri sayesinde aile bütçelerine de katkı sağlayabiliyor. Bu sayede hem toplum içinde hem de aile içerisinde elde ettiği gücü, rolü ve önemi artıyor" ifadelerine yer verdi.