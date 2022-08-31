Akdeniz Belediyesinin ücretsiz üniversite hazırlık kursu başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, üniversiteye hazırlanan dezavantajlı durumdaki öğrencilerin eğitimine destek verip fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yeni eğitim-öğretim döneminde de üniversiteye hazırlık kursu düzenleyecek.

Akdeniz Belediyesi ile Mersin Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçen 'Etüt Merkezi' projesi çerçevesinde, lise mezunu öğrenciler için basılı ve dijital kaynakların da ücretsiz sunulacağı üniversiteye hazırlık kursları başlıyor. Metropol Gökdelen İş Merkezi 29'uncu katta bulunan etüt merkezinde, alanında uzman öğretmenler tarafından verilecek kursa başvurular 27 Ağustos'ta başladı. Kayıtlar ise 2 Eylül 2022 tarihine dek devam edecek.

Geçen dönem 400 öğrencinin katıldığı kurslarda onlarca öğrenci girdikleri sınavda Türkiye genelinde sıralamaya girerken, birçok öğrenci de çeşitli bölümleri kazanma başarısı elde etti. Bu yıl bin öğrencinin katılımının hedeflendiği üniversite sınavı hazırlık kursuna katılmak isteyen lise mezunu öğrenciler, Gökdelen İş Merkezi 29'uncu Kat (0324 5030642) ve Mersin Halk Eğitim Merkezi (0324 3373380) numaralı telefonlar üzerinden de bilgi alabilecekler.

Başkan Gültak'tan gençlere çağrı

Akdenizli gençlere eğitimde yeni fırsatlar sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hayal ettiği üniversiteyi kazanıp, gelecekte dilediği mesleği yapmak isteyen lise mezunu gençleri, ücretsiz sunulacak üniversite hazırlık kurslarına katılmaya davet etti. Üniversite hayali kuran gençlere seslenen Başkan Gültak, “Ayağınıza kadar gelen bu önemli fırsatı kaçırmayın. Etüt Merkezimizde, alanında uzman öğretmenlerimizin vereceği üniversite sınavı hazırlık kurslarına katılarak, hayalini kurduğunuz üniversiteyi kazanın, gelecekte yapmak istediğiniz mesleğe doğru adım atın” dedi.