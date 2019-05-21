Akdeniz Belediyesi'nin yeni Özel Kalem Müdürü Onur Gümüştok oldu

MERSİN (İHA) – Uzun yıllardır aktif siyasetin içinde olan, Muhammet Mustafa Gültak'ın Mersin milletvekilliği döneminde de başdanışmanlığını yapan Onur Eryılmaz Gümüştok, Akdeniz Belediyesi'nin yeni özel kalem müdürü olarak atandı.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan yeni yönetim dönemiyle birlikte idari kadroda güçlenme ve yenilenmeye yönelik çalışmaların da hız kazandığı bildirildi. Açıklamada, bu çerçevede, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ın, Mersin milletvekilli olduğu 25'inci dönemde başdanışmanlığını da yapan Onur Eryılmaz Gümüştok'un, belediyede özel kalem müdürü olarak atandığı belirtildi.

Gümüştok'un, uzun yıllar boyunca aktif siyasetin içinde farklı ve önemli birimlerde aktif görev aldığı kaydedilen açıklamada, 1987 Hatay doğumlu Gümüştok'un, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olduğu ve yüksek lisans yaptığı ifade edildi. Açıklamada, “Uzun yıllardır Mersin'de yaşayan ve kenti tanıyan Gümüştok, siyasetin içinden gelen, ekip ruhunun ve çalışanlar arasındaki uyum ve koordinasyonun önemini bilen, insanlarla iletişimi iyi, samimi, sevilen ve sayılan bir isim olarak öne çıkıyor” denildi.

Gümüştok da yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin ardından Akdeniz'de yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Gümüştok, “Akdeniz'de, insanı ve insana hizmeti merkezine alan gönül belediyeciliği şiarı ışığında, Belediye Başkanımız Mustafa Gültak ile halkımız arasında köprü olacağım ve görevimi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Akdeniz'e ve vatandaşlarımıza yönelik hizmetler, proje ve çalışmalar noktasında çok verimli, etkili ve yoğun bir dönem yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.