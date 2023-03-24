Akdeniz Diş Polikliniği Mardin'de

Akdeniz Bölgesinde 10 yılı aşkın süredir hizmet veren Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, şimdi de Mardin'de en büyük şubesini açtı.

Diğer şubeleri gibi Mardin şubesi de son ve ileri teknoloji cihazlarla donatıldı. Hem çalışanlar hem de hastalar için konforlu bir ortam oluşturulan poliklinikte, iç tasarımı da en ince ayrıntısına kadar düşünülerek oluşturuldu. Poliklinikte, hastalarının bekleme alanları da rahat ve keyifli bir ortam oluşturmak için tasarlandı. Ayrıca, 'Akdeniz Cafe' adı altında içecekler ve dergiler sunularak, hastaların bekleyiş süreleri daha keyifli hale getiriliyor. Bunun yanında eğitici videolar ve bilgilendirici sunumlarla hastalara diş sağlığı hakkında bilgi veriliyor.

Poliklinik, çevre dostu uygulamalar da önem veriyor. Ofis ortamında kullanılan iş zekası uygulamaları sayesinde, performans ve skor kartlarına erişilebiliyor ve analizler yapılabiliyor. Kağıt kullanımını en aza indirerek, gerçek anlamda çevre dostu bir işletme olarak öncülük yapıyor. Hasta memnuniyeti odaklı hizmetler sunan Akdeniz Diş Polikliniği, '444 99 33' numaralı çağrı merkeziyle hastalarına sesli ve görüntülü görüşme imkanı sağlıyor. Mardin şubesi, Türkiye'deki en ileri diş polikliniği teknolojisini kullanarak, hastalarına en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor.