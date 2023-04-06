Akdeniz fokları Mersin sahillerinde kendini gösterdi

Akdeniz Belediyesi fokların çıktığı sahillere tabelalar dikerek, vatandaşları uyardı.

Son günlerde özellikle Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Millet Bahçesi ile Karaduvar sahillerinde Akdeniz fokları kendini gösterdi. Kumsala çıkarak dinlenen foklar, daha sonra yeniden denize döndü. “IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar kaldığı bilinen fokların korunması için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak fokların çıktığı sahillere tabelalar dikerek, vatandaşları uyardı.

"Foklar dinlenmek için kumlara çıkıyor"

Mersin'de bulunan Türkiye'nin en güzel millet bahçesiyle birlikte buradaki sahilin temizlendiğini kaydeden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Bu sayede bu bölgede Akdeniz fokunu daha fazla görmeye başladık. Hem burada hem de Karaduvar sahilinde foklar dinlenmek için bu kumlara çıkıyor. Onları rahatsız etmememiz gerekiyor. Çünkü dünyada yaklaşık olarak bin tane, Türkiye sahillerinde ise 100'ün üzerinde olduğu biliniyor. Bunların bir kısmı da Mersin sahillerinde. Geçen hafta belediye çalışanlarımız hem bu bölgede hem de Karaduvar sahilinde Akdeniz fokunu gördüler. Sayıları çok az, tükenmek üzere. O yüzden onları ürkütmememiz lazım. Onlar bu bölgede hem besleniyorlar hem yavrularını yapıyorlar hem de dinleniyorlar. Eğer onları korkutursak bu bölgeden kaçarlar veya avlanamadıkları için nesilleri tehlikede olan bu canlıları kaybedebiliriz. O yüzden bu iki sahile de bu tabelaları dikerek, bir farkındalık oluşturmak istedik. Gelen vatandaşlarımız fokları gördüğü zaman ürkütmesinler, kaçırmasınlar. Çünkü hayvanların yaşadığı bu bölgeler onların, bizim değil. Biz bu dünyada birlikte yaşıyoruz. O yüzden Akdeniz foklarına sahip çıkalım" diye konuştu.

"Akdeniz fokları sadece denize değil, karaya da ihtiyaç duyuyor"

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise Akdeniz fokunun nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür olduğunu ifade etti. Dünyada bine yakın fokun bu tür alanlarda varlığını sürdürdüğünü dile getiren Ayas, "Akdeniz fokları dediğimiz tür bir deniz memelisi. Ancak çiftleşmek, dinlenmek, yavru bakımı gibi nedenlerden dolayı karaya da ihtiyaçları var. Yani sadece deniz alanında yaşayan yunus, balina gibi bir tür değil. Yani karasal alanlara ihtiyacı var. Bugünlerde de dinlenmek için Mersin sahillerinin kumsal alanlarına çıkıyor. İnsanların bu fokları görmesi biraz şans işi, çünkü çok sık olan bir durum değil. İnsanların bu canlıları görürse çok yaklaşmaması, beslememesi gerekiyor. Çünkü buna alışma durumları da olabilir. Akdeniz foklarının insanlarla temasta olması, alışması durumunun tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. O anlamda onları rahatsız etmememiz gerekir. Uzaktan izleyebiliriz" ifadelerini kullandı.