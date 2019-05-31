Akdeniz Kent Konseyi'nin yeni başkanı Mustafa Erim oldu

Akdeniz Kent Konseyi'nin 11'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda tek aday olarak seçime giren Mustafa Erim, oy birliğiyle Akdeniz Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

Akdeniz Kent Konseyi Genel Kurulu, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve başkan yardımcılarının yanı sıra, akademisyenler, mahalle muhtarları, işadamları, gazeteciler, meslek odaları, vakıf ve derneklerden temsilciler katıldı.

“Tüm sivil dinamiklere kapılarımız daima açıktır”

Divan Başkanlığını, daha önce Akdeniz Kent Konseyi Başkanı olarak görev alan Faik Burakgazi'nin yaptığı genel kurulda bir konuşma yapan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kent konseylerinin taşıdığı misyona dikkat çekti. “Kent konseyleri, güncel bir eylem planı hazırlamalı, kentin modernleşmesi ve halkın yaşam standartlarının yükselmesi noktasında öncü güç olmalıdır” diyen Gültak, doğrudan demokrasiye katılımın en önemli noktalarından olan kent konseylerine, her görüşten insanın katılımının sağlanmasının önemine değindi. Gültak, “Akdeniz Belediyesi yeni yönetimi olarak, tüm sivil dinamiklere kapılarımız sonuna dek açıktır. Gerek belediye meclisimizde gerekse kent konseyi bünyesinde demokratik, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz. ‘Ben yaptım oldu' mantığını, dayatmacı zihniyeti tercih etmeyeceğiz” dedi.

“Kent konseyleri, kentin değişimi, gelişimi ve dönüşümüne imza atacak güce sahip olabilmeli”

Kent konseylerinin, vatandaş ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğüne de işaret eden Gültak, “Sivil demokratik kitle örgütlerini bir araya getirip çatı görevi gören kent konseyleri, kent dinamiklerini oluşturan sivil güçlerin, kentin yönetimine, söz, yetki ve karar mekanizmasına katılmasında en etkili noktalardan birisidir. Kentlerin gelişimi, değişim ve dönüşümü noktasında kent konseylerine büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Kent konseyleri, farklı bileşenleri ve demokratik yapısıyla kentin bütününe hitap edebilmeli, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte farkındalık oluşturacak, kentin değişimi, gelişimi ve dönüşümüne imza atacak güce ve yapıya sahip olabilmelidir” diye konuştu.

“Akdeniz'de yeni bir uyanışı gerçekleştirmek en önemli hedefimiz olacak”

Yiğit Gökşen'in, bir önceki dönem faaliyetleriyle ilgili konsey üyelerini bilgilendirdiği genel kurulda, daha sonra geçildi. Başkan Gültak'ın önerisiyle tek aday olan Dr. Mustafa Erim, Kent Konseyi Başkanlığına oy birliğiyle seçildi.

Seçimin ardından konseyi oluşturan bileşenlere teşekkür eden Erim, Akdeniz ilçesinde yapılacak hizmetlere fikir ve katkılar sunmak için başkan olduğunu ifade etti. Akdeniz Kent Konseyi olarak, kapılarının herkese açık olduğunun altını çizen Erim, “Bu konseylerin ana amacı, köprü görevi kurmaktır. Belediyelerin göremediği ve yetişemediği yerlere ışık tutmak ve sorunlarının çözülmesine katkı sağlamaktır. Bu anlamda hizmet sunmak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık olacaktır” şeklinde konuştu.

Mersin'in kuruluş serüveninin başladığı yer olan Akdeniz'in, bugün bir çöküntü alanı haline geldiğini dile getiren Erim, “Sosyal, ekonomik ve mimari açıdan ciddi problemler yaşayan Akdeniz'de, başta insana dokunan çalışmalar, sonra da şehre dair projelerle yeni bir uyanışı gerçekleştirmek en önemli hedefimiz olacaktır. Şehrin tüm renklerini ve kesimlerini barındıran Yürütme Kurulu üyelerimizle birlikte, omuzlarımızda ağır bir yükün bindiği bilinciyle Akdeniz'de yaşayan halkımızın talepleri doğrultusunda çalışacağız. Mersin'in yıllar içinde kaybettiği dinamizmini yeniden kazandırmak gayemiz olacaktır” ifadelerini kullandı.