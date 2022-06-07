'Akdeniz Kids' ile diş hekimi koltukları çocuklar için daha eğlenceli

Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde çocuklara özel hizmete açılan 'Çocuk Diş Kliniği' ile diş hekimi koltukları çocuklar için eğlenceli hale getirildi.

Çocukların ilgisini çekecek görsellerle dizayn edilen klinik beğeni kazandı. Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin Mezitli, Çarşı, Forum ve Yenişehir şubelerinde yer alan 'Akdeniz Kids' kliniklerinde, Çocuk Diş Kliniği hizmete açıldı. Çocukların ilgisini çekecek görsellerle dekore edilen klinikte, Pedodonti Uzmanı Dt. Gülistan Eşiyok görevlendirildi. Çocuklar, kendileri için özel hazırlanan ve çizgi film kahramanlarının rengarenk çıkartmalarının olduğu klinikte yer alan odada, neşeli bir şekilde vakit geçirip tedavi olma imkanı buluyor.

Kliniğe gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan bu ortamı görünce mutlu olduklarını ve hiç korkmadıklarını söylerken, aileler de çocuklara özel dizayn edilen kliniği beğendiklerini, bu sayede çocuklarda yaygın olan diş hekimi korkusunun önüne geçildiğini ve diş hekimi randevularının travma oluşturmadığını ifade ettiler.

Uzm. Dt. Gülistan Eşiyok, kliniği çocukların diş hekimlerinde travma yaşamamaları adına özel olarak hazırladıklarını belirterek, "Kliniğimizi daha neşeli ve çocuklara özel bir hale getirerek, işleme başlamadan önce çocukları yüreklendirip korkusuzca koltuğa oturmasını sağlamayı amaçladık" dedi.

Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimlerinden DT. Kenan Sevi ise kliniğin fiziksel ortamının, çocukların sevebileceği, hekimle olan iletişimini daha iyi sağlayabileceği şekilde geliştirildiğini kaydetti.