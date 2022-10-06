Akdeniz Rap Festivali'nde sanatçılar özel bireyler için sahne aldı

Mersin'de özel bireyle için düzenlenen rap festivali renkli görüntülere sahne olurken, binlerce kişi ünlü rap sanatçılarının seslendirdiği hareketli parçalar eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Mersinliler özel bireyler için Özgecan Aslan Meydanı'nda ücretsiz olarak düzenlenen 1. Akdeniz Rap Festivali'nde ünlü rap sanatçıları Canbay & Wolker, Velet ve Batuhan Şaraplı konseriyle coştu. MCD Prodüksiyonun, hayırsever iş insanı Mehmet Şahit Ezer sponsorluğunda sosyal sorumluluk bilinciyle sevgi evinde yaşayan, onkoloji hastanesinde tedavi gören ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan çocuk ve gençlerin talepleri üzerine, özel çocukların topluma entegrasyonu amacıyla gerçekleştirdiği 300 özel bireyin yanı sıra binlerce Mersinlinin katıldığı festival, yerel rap gruplarının sahnesiyle başladı. Mersin'in yükselen değeri Batuhan Şaraplı'nın sahnesiyle alandaki coşku iki katına çıktı.

“Bu gecedeki en büyük amacımız farkındalığı arttırmak"

Batuhan Şaraplı'nın sahnesinin ardından kalabalığa hitap eden festival sponsoru hayırsever iş insanı Mehmet Şahit Ezer, geceyi organize eden MCD Prodüksiyon ailesine teşekkür etti. Böyle bir sosyal sorumluluk projesine destek olmaktan duyduğu gururun altını çizen Ezer, "Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesiyle bana gelindiğinde ne kadar heyecanlandığımı sizlere anlatamam. Ailecek yıllardır elimizin ulaştığı, gücümüzün yettiği kadar yardım ve sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalışırız. Ama bu proje çok daha büyük ve anlamlıydı. Sevgiye, ilgiye ve sosyalleşmeye ihtiyacı olan dezavantajlı çocuklarımıza dokunmak, onların bir gün dahi olsa gülmesine, eğlenmesine vesile olmak paha biçilemez bir duygu. Zorlu yaşam koşulları, tedavi süreçleri olması onların da bizden biri olduğu gerçeğini değiştirmez. Onların toplumla kaynaşması çok önemli. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu gece sevgi evinde yaşayan, görme ve bedensel engelli bireylerin, onkoloji hastanesinde tedavi gören ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan 300'e yakın çocuk ve gencimiz aramızda. Onlarla ne zaman bir araya gelsek, bana konsere gitmek istediklerini dile getirmişlerdir. Bizde onların bu özel isteğini bu projeyle hayata geçirdik. Bu konser de konserde sahne alacak değerli sanatçılarımız da tamamen bu güzel çocuklarımızın, gençlerimizin isteğidir. Bu nedenle bu proje daha da anlam kazanıyor benim için. Bu gecedeki en büyük amacımız farkındalığı arttırarak, onları hayatın bir kenarına itmek değil de hayatın içine çekmek" dedi.

Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi, okuyarak aydınlanması, hayata hazırlanmasının beka meselesi olduğunu dile getiren Ezer, üniversite öğrencilerine tek sefere mahsus burs verecekleri müjdesini de verdi. Ezer, "'Eğer bir yılı hedefliyorsan tohum ek, eğer 10 yılı hedefliyorsan ağaç dik, eğer 100 yılı hedefliyorsan insan yetiştir' sözünden de anlaşılacağı gibi en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi, okuyarak aydınlanması, hayata hazırlanmasının bizim beka meselemiz olduğu bilincindeyiz. Biliyoruz ki eğitim aklın özgürleşmesini sağlar. Bu bilinçle başvuru şartlarını karşılayan 200 üniversite öğrencimize burs vereceğimizi duyurmak isterim" diye konuştu.

MCD Prodüksiyon Ajans Başkanı Murat Can Demirtaş ve özel bireyler, festival sponsoru Mehmet Şahit Ezer'e destekleri için teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından alanı dolduran Mersinliler, Canbay & Wolker ve Velet'in sahneye çıkması ile birlikte coşkuyu iki katına çıkardı. Sahneye çıktıkları andan itibaren hiç durmadan şarkıları söyleyen rap sanatçıları, özel bireylere ve Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin sonunda 1.Akdeniz Rap Festivali'nde sahne alan sanatçılara, MCD Prodüksiyon Ajans Başkanı Murat Can Demirtaş, Festival Sponsoru Mehmet Şahit Ezer tarafından özel bireyler eşliğinde çiçek takdim edildi.