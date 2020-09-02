Akdeniz yeni parklara kavuşuyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, yeşil alanlarda bakım-onarım ve yenileme çalışmalarına hız verilirken, Yenitaşkent Anadolu Mahallesi'ne yeni bir park kazandırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcut parklarda yenileme, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, eskiyen veya ömrünü tamamlayan çocuk oyun, oturma ve aydınlatma gruplarını da değiştiriyor veya tamir edip boyuyor.

Parklar değişiyor, bayraklar yenileniyor

Merkez-kırsal mahalle ayırımı yapmadan Akdeniz ilçe genelindeki tüm parklarda yenileme, budama, çim biçme ve temizlik çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmaya hazırlandığı bugünlerde, eğitim yuvalarının bahçelerinde bulunan yıpranmış Türk bayraklarını da yeniliyor. İhsaniye, Mesudiye, Turgut Reis, Özgürlük, Karaduvar, Karacailyas, Kazanlı, Huzurkent, Müfide İlhan, Sarı İbrahim, Yanpar, Yeni Mahalle ve daha birçok bölgedeki parklara müdahale eden ekipler, esnaf ve vatandaşların talebi üzerine de bazı semt pazarlarına aydınlatma ekipmanları kurdu.

“Akdeniz'in park ve yeşil alan varlığını arttırıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı değerlendirmede, ilçe sakinlerinin rahat nefes alabildiği, çocukların gönlünce oyunlar oynadığı, büyüklerin de dinlenip pikniğini yapabildiği park ve yeşil alan sayısını arttırmaya dönük hizmet ve projelerinin devam ettiğini ifade etti. “Vatandaşlarımızdan tek ricamız, onlar için yaptığımız park ve oyun gruplarına iyi bakmaları ve korumalarıdır” diyen Gültak, “Akdeniz'i parkları ve yeşil alanları ile ön plana çıkan bir ilçeye dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek vatandaşlarımızın talebi, gerekse de ekiplerimizin sahada yaptığı incelemeler sonucu belirlenen yerlere müdahale ediliyor, eksikler gideriliyor. Son olarak Anadolu Mahallesi'ne yeni bir park kazandırdık, oyun gruplarının kurulmasını sabırsızlıkla bekleyen çocuklarımızın gönlünü kazandık. Amacımız, Akdeniz'i parkları, yeşil alanları ve diğer doğal varlıkları ile çok daha güzel, düzenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek” diye konuştu.