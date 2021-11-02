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Akdeniz zabıtası fırın ve restoranları denetledi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan fırınlarda gramaj kontrolü ile korona virüs salgınına karşı alınan hijyen kurallarını denetledi.

Ekipler, pastane ve restoranlarda da hijyen ve ruhsat kontrolü de yaptı.


Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak, ilçe sakini vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmelerini sağlamak amacıyla fırın, restoran, patiseri, gıda üretimi ile satışı yapan firmalara yönelik gramaj, hijyen ve korona virüs salgınına karşı tedbirler kapsamında maske denetimi yaptı.


Mutfak ve depolar da kontrol edildi


Denetimlerde fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini her yönden denetleyen, mutfak ve ürünlerin saklandığı depoları kontrol eden zabıta ekipleri, fiyat-etiket kontrolleri de yaptı, eksiklikleri görülen firmalar hakkında tutanak tutarak işyeri sahipleri uyarıldı. Alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet eden zabıta ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde kendilerine haber vermelerini istedi.


İlçe genelinde kontroller aralıksız sürecek


Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması, üretim esnasında maske, eldiven, bone takılması ve çalışma saatlerine riayet edilmesi konularında da işletme sahipleri ile çalışanlara uyarılarda bulundu.

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