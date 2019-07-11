Akdeniz zabıtasından dilenci operasyonu

Metropol esnafı ve parka gelen insanların şikâyetleri üzerine bölgede kontrollerini arttıran Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi üzerinde bulunan Kuvvayı Milliye Parkı'nda, yanlarında 2 küçük çocukla dilenen 2 kadını fark etti. Bu kadınların, evlerinden getirdikleri sebze, meyve ve yiyecek artıklarını, parkın yanında bulunan çöp konteynırlarının önüne döktükleri, ardından da bu artıkları çocuklarına yediriyormuş gibi davranarak dilendikleri tespit edildi.

Küçük çocuklarını da istismarlarına alet ederek dilenen 2 kadın, Akdeniz zabıta ekipleri tarafından araca bindirilerek müdürlüğe getirildi. Yapılan aramada üzerlerinde para bulunmayan kadınların, zabıta ekiplerini fark edince topladıkları paraları, parkın içerisinde bulunan ve onları gözetleyen bir kişiye teslim ettikleri, bu kişinin de kaçtığı öğrenildi.

Zabıta Tembihnamesi gereğince idari işlem yapılan 2 kadına, 183'er lira tutarında para cezası kesildi.