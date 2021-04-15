Akdeniz zabıtasından fırın ve patiserilere Ramazan denetimi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmelerini sağlamak amacıyla fırın, patiseri, gıda üretimi ile satışı yapan firmalara yönelik gramaj, hijyen ve korona virüs salgınına karşı tedbirler kapsamında maske denetimi yaptı.

Tutanaklar tutuldu, işyeri sahipleri uyarıldı

İçişleri Bakanlığının ‘Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelgesi kapsamında fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerini her yönden denetleyen ekipler, fahiş fiyat kontrolleri de yaptı, eksiklikleri görülen firmalar hakkında tutanak tutularak işyeri sahipleri uyarıldı.

Zabıta ekipleri, denetimleri esnasında korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması, üretim esnasında mutlaka maske, eldiven ve bone takılması, çalışma saatlerine uyulması konusunda çalışanlara uyarıda bulundu.

Zabıta Müdürlüğünün, vatandaşların huzurunu, sağlık ve esenliğini korumak ve sürdürmek amacıyla ilçe genelinde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan her türlü işyerine yönelik denetim ve kontrollerini Ramazan ayı boyunca aralıksız bir şekilde sürdüreceği bildirildi.