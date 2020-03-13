Akdeniz zabıtasından fiyat artışlarına karşı denetim

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasından hemen sonra özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı. Ekipler, Mersin İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan marketler ile toptan ve perakende satış noktalarında denetime çıktı. Denetimlerde zabıta ekipleri, özellikle hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek, işletmecilere anormal fiyat artışlarına karşı uyarılar yaptı. Ekipler, merdiven altı ürünlerin satışının yapılmaması konusunda da işyeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

“Ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevinin başında”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, korona virüs gerekçesiyle kolonya, sıvı el sabunu gibi bazı temizlik maddeleri ile özellikle maske, eldiven ve makarna gibi malzeme ve gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak denetimlerin süreceğini belirtti. Şu ana dek yapılan denetimlerde, söz konusu ürünlere anormal fiyat artışı yapan işyerine rastlanmadığını kaydede Gültak, “Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumları, korona virüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetim olarak, halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız, haksız kazanç sağladığını düşündüğü işyerleri hakkında 7 gün 24 saat zabıtamızı arayabilir, şikayetlerini bildirebilirler” dedi.