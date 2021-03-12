Akdeniz zabıtasından korona virüs denetimi

Ekipler denetim sırasında işletme sahiplerine yüzde 50 doluluk oranının aşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Pandemi süresi boyunca ilçe genelinde yüzlerce iş yerinde denetleme yapan belediyeye bağlı zabıta ekipleri, kurallara uymaları konusunda işletmelere uyarılarda bulundu.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler; Atatürk, İstiklal ve Silifke caddelerinde maske ve mesafe kontrolü yaparken, çeşitli yeme içme mekanlarında da yüzde 50 doluluk oranlarını denetledi. Kurallara uyulması konusunda vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunan ekipler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması da yaptı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Salgının ilk gününden bu yana çok ciddi mücadele veriyoruz. Hem işletmeler noktasında hem de vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda çok sıkı denetimler yaptık. Bu denetimleri de sürdürmeye devam edeceğiz. Bu uygulamamız ceza yazmaktan ziyade vatandaşlarımıza rehberlik etmektir. Başta sevdiklerimiz ve kendimiz olmak üzere, sağlığımızı korumak ve sürdürmek için kurallara lütfen uyalım. Rehavete kapılmadan, tedbiri elden bırakmadan salgını el birliği ile atlatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.