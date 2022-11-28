Akdeniz zabıtasından okul kantinlerine denetim

Halkın sağlığı, huzuru ve esenliği için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ara tatilin bitmesi ve yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçe sınırlarında yer alan eğitim yuvalarında faaliyet gösteren kantinleri denetledi. Zabıta ekipleri, yaptıkları kontrollerde, çocukların sağlığını tehdit edebilecek merdiven altı üretim tabir edilen menşei belirsiz, son kullanma tarihi geçmiş veya açıkta ürün satışı olup olmadığını kontrol etti. Denetimde kantinlerin genel temizliği ve personelin hijyen kurallarına uyup uymadığı da incelendi.

İşyeri ruhsatlarının da kontrol edildiği uygulamada, eksiği görülen bazı kantin sahipleri uyarıldı, eksikleri en kısa sürede gidermeleri için yasal süre verildi. Zabıta ekipleri, uyarıları dikkate almayıp eksikliklerini gidermeyen işletme sahiplerini, kısa süre sonra yapacakları ikinci denetimlerde ilgili yasalar gereği cezai işlem uygulayacakları konusunda da uyardı.

Kantinlere yönelik denetimlere tanık olan öğrenci velileri de memnuniyetlerini ifade ederek, zabıta ekiplerine teşekkür etti. Akdeniz'de öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul kantinleri ve okul çevrelerinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimleri belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.