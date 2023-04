Akdeniz'de 1 yılda bini aşkın hayvan kısırlaştırıldı

Akdeniz Belediyesince, geçen yıl 20 Nisan'da Mersin'de ilk kez hizmete açılan Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniğinde, 1 yıl içinde bini aşkın kedi ile yaklaşık 40 köpek kısırlaştırıldı, birçok can dostu da sahiplendirildi.

Kentte ilk kez hizmete açılan klinik sayesinde hayvan severlerin bir hayalini daha gerçekleştiren Akdeniz Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile işbirliğinde Mersin Millet Bahçesi sahil etabında hizmete açtığı 'Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Kliniği' ile sokakta yaşayan can dostlara hizmet vermeye devam ediyor. Geçen yıl 20 Nisan'da törenle açılışı yapılan klinikte, ‘Karakız' adlı sokak köpeği kısırlaştırılıp kliniğin 33-001 numaralı ilk küpesi takılmıştı. Akdeniz Belediyesinin, gönüllü veterinerler ve hayvan severlerin desteğiyle sürdürdüğü örnek hizmet sayesinde, 1 yılda bini aşkın kedi ile yaklaşık 40 köpek kısırlaştırıldı. Yine gönüllüler sayesinde sokakta yaşayan onlarca can dostu sahiplendirildi.

“Günün yorgunluğunu 'Gece' ile oynayıp unutuyorum”

Hayvan dostu olduğunu ve çocukluğundan beri kedi veya köpek beslediğini dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, emeklerinden ötürü klinikte görev alan veteriner ve hayvan dostlarına teşekkür etti. Gültak, “Evimde 7-8 yaşlarında ‘Gece' adını verdiğimiz bir kedimiz var. Ben, onun adeta oyun arkadaşıyım. Günün yorgunluğunu onunla oynayıp atıyorum. Hayvan beslemek gerçekten farklı bir his, insanı mutlu, huzurlu hissettiriyor. İmkanı olan herkese, evinde veya varsa bahçesinde kedi veya köpek beslemesini tavsiye ederim” dedi.

“Can dostları sadece 1 gün değil, her gün besliyor ve koruyoruz”

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde ‘Bir kap su, bir kap mama' çağrısıyla can dostları için farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinliğe imza attıklarını kaydeden Gültak, “Akdeniz'de yoğun kısırlaştırma talebi alıyoruz. Mersin merkezde bu hizmeti yapan sadece biziz. Veterinerlerimiz, gönüllü çalışanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Tabi sokakta yaşayan dostlarımızı sadece bir gün değil, her gün koruyor ve besliyoruz. Lütfen evlerimizin önüne, sokaklarımıza her gün su ve mama bırakalım, onları aç bırakmayalım. Özellikle de çocuklarımıza hayvan sevgisini mutlaka aşılayalım” diye konuştu.

Diğer ilçelerden gelen talepler de 2 ay boyunca karşılanacak

Başkan Gültak, sadece sokak hayvanlarını beslemek amacıyla hazırladıkları bir aracı da ilçe genelinde hizmete koyduklarını hatırlatarak, “Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerimizden de sokak hayvanlarını kısırlaştırma konusunda talep geliyor. Bu nedenle veterinerlerimiz ve gönüllülerin de onayıyla mayıs ve haziran ayları içinde randevulu şekilde ilçemiz dışından gelen talepleri de kabul edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sokakta yaşayan canlar için yüzlerce yuva ve kulübe üretildi

Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşlar ve güvercinler için de yuva ve beslenme alanları oluşturduklarını kaydeden Başkan Gültak, sözlerini şöyle bitirdi; “Hayatımızı ve dünyamızı paylaştığımız can dostlarımızı kışın soğuktan, yazın sıcaktan korumak için ekiplerimiz tarafından üretilen 420'den fazla köpek kulübesi ile yaklaşık 250 kedi kulübesini ilçemizin farklı yerlerine yerleştirdik. Ayrıca yüzlerce ağacımıza kuş yuvaları koyduk. Dileyen hayvan severlere de bu kulübe ve yuvaları hediye ediyoruz. Can dostlarımız ve hayvan severlerimiz için hizmet ve projelerimiz devam edecek.”

Diğer yandan, Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniği, bakım ve malzeme tedariki nedeniyle 26 Nisan-3 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçici olarak hizmet veremeyecek. Klinik, 4 Mayıs'tan sonra yine haftanın 3 günü (pazartesi, çarşamba, cuma) günleri hizmet vermeye devam edecek.