Akdeniz'de 120 bin tonu aşkın dezenfektan ile 4 bin 500 nokta ilaçlandı

Akdeniz Belediyesi tarafından, Çevre Koruma-Kontrol, Fen İşleri ve Park-Bahçeler müdürlüklerinden oluşturulan 150 kişilik mobil ekiplerin, halk sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla ilçe genelindeki ilaçlama-dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler; Akdeniz ilçesinde de gün içerisinde yüzlerce noktayı dezenfekte ediyor. Belediyeye ait 9 adet dezenfektan aracı ile bugüne kadar 4 bin 500 noktada ilaçlama yapan mobil ekipler; yaklaşık 3 ton ilaç kullanılarak hazırlanmış 120 bin tonu aşkın su kullandı.

Özellikle insan hareketliliğinin yaşandığı hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve eczanelerin yanı sıra, kamu ve özel kişilere ait iş yerleri, semt pazarları, balıkçı barınakları ve balık hali gibi yerler de ilaçlanıp arındırılıyor. Sokaklarda bulunan binlerce çöp konteyneri de program dahilinde yıkanıp dezenfekte ediliyor.

“Ramazan boyunca günlük 20 bin adet pide dağıtımımız sürecek”

Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ilçe genelinde korona virüs salgını ile mücadelenin Ramazan ayı içinde de kesintisiz ve yoğun bir şekilde sürdüğünün altını çizdi; salgının etkisi ortadan kalkıncaya dek çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Gültak, “Mersinlilerden ricamız; hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymalarıdır. Bu zorlu günlerde, özellikle evden çıkmalarına tedbir getirilen vatandaşlarımıza her türlü temel ihtiyaçları, Akdeniz Vefa Sosyal Destek grubu adına belediyemiz ekipleri tarafından ulaştırılmaktadır. Ramazan ayı boyunca da her gün 20 bin adet pide dağıtımımız, yine Vefa Destek Grubu adına ve mahalle muhtarlarımız aracılığıyla devam edecektir. Gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle salgınla mücadele eden ekiplerimize de teşekkür ediyorum” dedi.