Akdeniz'de 3 metruk bina yıkıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kimi zaman da madde bağımlılarının meskenine dönüştüğü için sosyal sorunlara yol açan metruk yapılara yönelik yıkım çalışmaları sürüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Kiremithane Mahallesi 4417 ile 4419 sokaklar üzerinde bulunan, sahiplerince terk edildiği için zaman içinde harabeye dönen, adeta iç içe geçmiş 3 metruk binanın yıkımı, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirildi. Metruk evlerin akşam saatlerinde madde bağımlısı kişilerce mesken edindiği, ayrıca her an yıkılma riski taşıdığı için mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit ettiği için iş makineleri yardımıyla yıkımı yapılırken, yıkım sırasında arazözden tazyikli su sıkılarak aşırı toz oluşumu da önlendi.

Fen işleri ekiplerinin terk edilmiş metruk evleri yıkım çalışmasına tanık olan Kiremithane Mahallesi sakinleri, bu tür yerleri oyun alanına çeviren çocukları için büyük tehdit oluşturan ve her an yıkılma riski taşıyan harabe haldeki binaların yıkımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.