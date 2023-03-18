Akdeniz'de açılan kurslarla 3 yılda 10 bin çocuk yüzme öğrendi

Gençler, çocuklar ve kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, Akdeniz'de yüzme bilmeyen çocuk kalmasın, sloganıyla yüzme kursu verdiklerini, bu çerçevede 3 senede 10 bini aşkın çocuğa yüzme öğrettiklerini kaydetti.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti. Programda, gençler, çocuklar ve kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Uçar, "Eğitim ve spor etkinliklerinin yanı sıra, üniversite hazırlık kursu, proje merkezimizde

meslek edindirme kurslarımız var ve devam ediyor. Tamamlanan ve süren kurslarımız var. Hummalı şekilde yüzlerce öğrencimizin ve yüzlerce kadının katılım gösterdiği, memnuniyet duyduğu, mezun olduktan sonra iş bulabildikleri; spor kurslarında ana branşlarda sporu öğrendikleri, müsabık takımlarımızda şu an futbol, basketbol oynamaya devam ettikleri birçok etkinliğimiz var ve sürüyor" dedi.

"3 yılda 10 bin çocuğumuza yüzme öğrettik"

Akdeniz Belediyesi Futbol Kulübü'nün başlattığı Bahar Futbol Okulu Kurslarının da başladığı bilgisini veren Uçar, "Biz daha önce kış spor okulumuzu açmış ve 5 ayrı branşta çocuklarımıza eğitim vermiştik. 7-13 yaş aralığındaki çocuklarımızı yaz spor okullarımıza davet ettik. Kort tenisi, futbol, basketbol branşlarında eğitim verdik. Tabi geçtiğimiz yaz mevsiminde de yine yaz okulumuzu açmıştık. Bunların yanı sıra yüzme branşımız da var. 750 çocuğumuza da yüzme öğretip sertifikalarını verdik. Bu, aslında Mersin'de ilk kez Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'ın talimatıyla başlayan bir kurs idi. Akdeniz'de yüzme bilmeyen çocuk kalmasın, sloganıyla başladık kurslarımıza. Bu kurslarımızda biz 3 senede 10 bini aşkın çocuğumuza yüzme öğretip sertifikalarını teslim ettik. Daha sonra kursun çerçevesini genişlettik. Futbol ve kort tenisini ekledik” ifadelerini kullandı.

"Ailelerin kurslara büyük ilgisi var"

Verilen kurslara ailelerin büyük teveccüh gösterdiğinin altını çizen Uçar, "Çocuklarını gönül rahatlığıyla güvenli ellere teslim ediyorlar. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Tabi yaz kursu talep gördükten sonra veliler tarafından memnuniyetle karşılandıktan sonra ara vermememiz gerektiğini düşündük. Kış spor okuluyla da etkinliklerimize devam ettik. Eğitim öğretim döneminin bitmesiyle birlikte kış spor okulumuzu da tamamladık. Şimdi de bahar spor okulumuzda futbol kayıtları başlayıp devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yine yoğun ilgisi var. Çocuklarımızı bu kursumuza bekliyoruz" diye konuştu.

"Milli sporcularımız bizleri gururlandırıyor"

Boks ve kick boks takımlarında ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan, 4 milli sporcu olduğunu hatırlatan Uçar, "Hilal ve Gülizar kızımız ile Hatip ve Muhammed oğlumuz milli sporcularımız, Avrupa şampiyonası, İslam oyunları ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı dalgalandırdılar. Bizi, Mersin'i ve ülkemizi gururlandırdılar. Bu kıymetli gençlerimiz, kulüp bünyemizde antrenörleri ile birlikte eğitimlerine devam etmekteler" şeklinde konuştu.

"Akdeniz, 4 yıllık süreçte 50 milyon TL tutarında spor tesisi kazandı"

Yeni dönemde Akdeniz'e kazandırılan yeni spor tesisleri ile baştan sona yenilenen tesislere de değinen Uçar, “Akdeniz'de spor tesisi neredeyse yoktu var olan tesisler de çok yıpranmış, kullanılamayacak haldeydi. Başkanımız döneminde, bu 4 yıllık süreçte Akdeniz'e 50 milyon TL tutarında spor tesisi yatırımı oldu. FİFA, UEFA standartlarında suni çim sahalarımız, farklı mahallelerimizde hizmete açtığımız birçok spor tesisimiz oldu. Yapımı devam eden tesislerimiz var. Bizler de Akdeniz'deki cevherleri bulup, kulüp bünyemize katıp, müsabık takımlara katarak ülkesine hizmet edecek sporcuları keşfediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.